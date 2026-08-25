Polka wygrała brytyjskie "Love Island". Teraz postanowiła pochwalić się... nowym obywatelstwem!

Julia Majchrzak w "Love Island"

Julia Majchrzak weszła do brytyjskiej edycji Love Island w kluczowym momencie programu - podczas kultowego etapu Casa Amor. Jej obecność natychmiast zwróciła uwagę uczestników, a sama Polka od razu zyskała sympatię widzów dzięki swojej bezkompromisowej szczerości, naturalności oraz charyzmie.

W programie stworzyła relację z Lorenzo, z którym ostatecznie utworzyła zgrany duet. Mimo spięć z innymi uczestniczkami oraz dramatów towarzyszących życiu w rajskiej willi, Julia i Lorenzo stali się absolutnymi faworytami publiczności. Ich uczucie i autentyczność przekonały brytyjskich widzów, co doprowadziło parę do spektakularnego zwycięstwa w finale reality show.

Julia Majchrzak po "Love Island"

Po opuszczeniu wyspy i powrocie do codzienności zderzenie z prozą życia przyniosło zakorzenionym w mediach zwycięzcom spore wyzwania. Choć odebrali wygraną i zyskali ogromny rozgłos, relacja Julii i Lorenzo szybko stanęła pod znakiem zapytania. Wokół pary wybuchł medialny skandal po tym, jak Polka podczas wywiadu otwarcie zarzuciła partnerowi brak zaangażowania. Wyznała, że Lorenzo przez kilka dni od powrotu nie znalazł czasu na randkę z nią, za to aktywnie lajkował zdjęcia innych kobiet i modelek na Instagramie - jednocześnie pomijając jej własne posty.

Sytuacja wywołała falę krytyki ze strony Brytyjczyków i internautów, którzy zaczęli podważać szczerość ich relacji, a samą Julię i Lorenzo wzięli pod ostrzał.

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Czy Julia Majchrzak jest dalej z Lorenzo?

Wielu fanów i widzów zastanawiało się, co dalej ze związkiem Lorenzo i Julki. Mężczyzna wyraźnie w wywiadach zaznaczył, że chce rozwijać relacje, choć początkowo dziewczyna była sceptyczna. Widziała jego "zaangażowanie".

Okazało się, że po wywiadzie sporo się zmieniło. Julia regularnie wrzuca zdjęcia, na których widać Lorenzo. Jednemu z fanów nawet odpisała, iż regularnie się widują, ale na razie nie wiadomo, co z tego dokładnie będzie.

Julia Majchrzak ma podwójne obywatelstwo?!

Ta informacja zaskoczyła widzów. Julia Majchrzak mieszkała na razie w Wielkiej Brytanii mając tylko polskie obywatelstwo. Okazało się, dziewczyna w trakcie show czekała na decyzję z rządu. Julia Majchrzak obecnie ma podwójne obywatelstwo - polskie i brytyjskie.

- Oficjalnie jestem Brytyjką! Co za lato, nigdy go nie zapomnę. Jestem ogromnie wdzięczna całej mojej rodzinie i przyjaciołom, którzy wspierali mnie na tej drodze. Urodzona i wychowana jako Polka, teraz z dumą również Brytyjka. Bardzo się cieszę, że jestem obywatelką dwóch bliskich mi krajów - oznajmiła Julia.