Zatrzymanie w powiecie kościerskim. 35-latek poszukiwany za oszustwa metodą „na wypadek”

Akcja kryminalnych z Gdańska w powiecie kościerskim

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zdobyli informacje, że poszukiwany mężczyzna ukrywa się w jednej z miejscowości na terenie powiatu kościerskiego. 19 sierpnia 2026 roku funkcjonariusze udali się pod ustalony wcześniej adres i zatrzymali 35-latka. Okazało się, że obywatel Polski od kilku miesięcy unikał wymiaru sprawiedliwości. Z ustaleń wynika, że ma on związek z oszustwami dokonywanymi na szkodę niemieckich seniorów przy wykorzystaniu metody „na wypadek”.

Tymczasowy areszt i planowane wydanie stronie niemieckiej

Na wniosek prokuratora z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku sąd podjął decyzję o dalszym losie zatrzymanego. W piątek 21 sierpnia 2026 roku wobec 35-latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 60 dni. W tym czasie mundurowi będą realizować kolejne czynności, które wynikają z europejskiego nakazu aresztowania. Po zakończeniu wszystkich niezbędnych procedur mężczyzna zostanie przekazany organom ścigania w Niemczech.

Źródło: Policja.pl