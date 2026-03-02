Doda została królową polskiego internetu. Zmiotła konkurencję! Jak to możliwe?

Właśnie opublikowano wyniki prestiżowego raportu See Bloggers, który bezlitośnie weryfikuje faktyczną pozycję celebrytów w cyfrowym świecie. Analitycy biorą pod lupę każdą interakcję, liczbę obserwujących oraz wyświetlenia materiałów publikowanych przez znane osoby. W tym roku na tronie zasiadła niekwestionowana liderka, która nie dała szans rywalom. Największą popularnością w sieci cieszy się Doda (42 l.), a kroku próbują dotrzymać jej jedynie czołowi przedstawiciele sceny hip-hopowej.

Wyniki rankingu See Bloggers. Doda i czołówka zestawienia

Dorota Rabczewska otwiera listę w kategorii Osoba Publiczna, utrzymując pozycję liderki kolejny rok z rzędu. Tuż za piosenkarką uplasował się raper Malik Montana (36 l.), a podium zamyka aktorka i influencerka Klaudia Halejcio (36 l.). W ścisłej czołówce znaleźli się również Anna Lewandowska (37 l.) oraz raper Kizo (31 l.). Pierwszą dziesiątkę uzupełniają takie nazwiska jak Joanna Koroniewska (47 l.), Julia Wieniawa (27 l.) oraz podróżniczka Martyna Wojciechowska (47 l.).

Tegoroczne zestawienie przyniosło spore przetasowania. Spektakularny awans zaliczyła Magda Gessler (72 l.), która przesunęła się z 24. na 16. pozycję. Mniej powodów do zadowolenia mają inni giganci mediów. Kuba Wojewódzki spadł na 29. miejsce (wcześniej 12.), a Małgorzata Rozenek-Majdan wylądowała dopiero na 58. lokacie, co oznacza spadek aż o 22 oczka. Takie dane są kluczową wskazówką dla reklamodawców planujących kampanie marketingowe.

Drugi rok z rzędu Doda zostaje najpopularniejszą osobą publiczną w polskim internecie i znowu z ogromną przewagą. W poprzednim rankingu popularność Dody została wyliczona na 17 milionów, co dało jej 4 miliony przewagi nad znajdującą się na drugim miejscu Anną Lewandowską. W tym roku popularność piosenkarki skoczyła o... 10 milionów! Doda z 27 milionami bezapelacyjnie zdobyła pierwsze miejsce wśród osób publicznych, z przewagą 9,5 miliona nad drugą pozycją - Malikiem Montaną. (...) Liczba fanów Dody również znacząco urosła - od zeszłorocznego rankingu Dodzie przybyło aż 700 tysięcy fanów i obecnie Artystka może się pochwalić 5,7 milionami fanów! - czytamy na instagramowym profilu piosenkarki.

Miejsca Julii Wieniawy, Roxie Węgiel i Krzysztofa Ibisza

Lista sklasyfikowanych gwiazd jest długa i obejmuje wiele znanych twarzy ze świata rozrywki. Oto pozycje zajęte przez innych popularnych celebrytów:

Julia Wieniawa zajęła 8. lokatę

Martyna Wojciechowska znalazła się na 9. miejscu

Roxie Węgiel przypadła 11. pozycja

Maciej Musiał uplasował się na 15. miejscu

Magda Gessler zdobyła 16. lokatę

Justyna Steczkowska trafiła na 51. miejsce

Joanna Krupa została sklasyfikowana na 65. pozycji

Agnieszka Kaczorowska zajęła 72. miejsce

Krzysztof Ibisz znalazł się na 89. miejscu

