Irańczycy zagrają w USA? Trudny terminarz

Irańska drużyna narodowa przeszła przez eliminacje jak burza, pewnie zapewniając sobie bilety na czempionat organizowany przez trzy północnoamerykańskie kraje. Kapryśny los sprawił jednak, że terminarz stał się wyjątkowo kłopotliwy politycznie. Wszystkie mecze fazy grupowej Irańczycy mają rozegrać na terytorium Stanów Zjednoczonych. Harmonogram przewiduje potyczki z Nową Zelandią i Belgią w kalifornijskim Inglewood oraz konfrontację z Egiptem w Seattle.

Początkowo obawy dotyczyły głównie kwestii wizowych i potencjalnych problemów z wpuszczeniem perskich kibiców do USA. Atmosfera zgęstniała dramatycznie w sobotę 28 lutego, kiedy to doszło do militarnej eskalacji. Iran stał się wówczas celem zbrojnego ataku przeprowadzonego przez siły amerykańskie oraz izraelskie.

Konsekwencje ostrzału okazały się tragiczne dla irańskich struktur władzy. W wyniku przeprowadzonych działań zbrojnych życie stracił Ali Hosejni Chamenei, pełniący funkcję Najwyższego Przywódcy Islamskiej Republiki Iranu.

Reakcja Teheranu była natychmiastowa: ogłoszono trwającą 40 dni żałobę narodową, a wszelkie rozgrywki piłkarskie w kraju zostały zawieszone bezterminowo. W przestrzeni medialnej błyskawicznie zaczęły krążyć pogłoski, że w zaistniałych okolicznościach władze państwowe mogą zdecydować się na drastyczny krok, jakim byłoby całkowite wycofanie reprezentacji z udziału w mundialu w 2026 roku.

Alex Haditaghi rozmawiał z piłkarzami

Głos w tej sprawie zabrał w poniedziałek Alex Haditaghi, inwestor zarządzający Pogonią Szczecin, który sam jest z pochodzenia Irańczykiem. Za pośrednictwem platformy X przekazał on niepokojące wieści po bezpośrednich konsultacjach z zawodnikami. Działacz przyznał, że odbył rozmowy z kilkoma kadrowiczami na temat ich dalszych planów.