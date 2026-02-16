Doda świętuje 42. urodziny. Te zdjęcia dowodzą, jak długą drogę przeszła

Córka sportowca gra w swoją grę

Można ją kochać, można kręcić nosem, ale nie można jej ignorować. Dorota Rabczewska, znana wszystkim jako Doda, wywodzi się z Ciechanowa, z domu, gdzie sportowa dyscyplina ojca mieszała się z urzędniczym porządkiem mamy. Nie miała wujka w telewizji ani cioci w wytwórni. Sama musiała wyważyć drzwi do kariery i zrobiła to z typowym dla siebie tupetem.

Wejście smoka w reality show

Szersza publiczność poznała ją w programie "Bar", gdzie dała się zapamiętać jako blondynka, która nie gryzie się w język. Chwilę później, już z zespołem Virgin, udowodniła, że ma też kawał głosu. Szybko stało się jasne, że Rabczewska to sceniczne zwierzę, które karmi się uwagą publiczności. Jej wizerunek był odważny, czasem wręcz wyzywający, ale przyciągał wzrok jak magnes.

Medialny mecz z Majdanem

Nie można zapomnieć o etapie, gdy Doda i Radosław Majdan byli polską odpowiedzią na Beckhamów. Ich burzliwy związek i głośne rozstanie dostarczały paliwa tabloidom przez długie miesiące. To właśnie wtedy nazwisko artystki stało się jedną z najgorętszych marek w kraju. Doda rozegrała ten etap życia w pełnym świetle reflektorów, nie ukrywając emocji przed fanami, co tylko podkręcało zainteresowanie jej osobą.

Kierunek: Stadion Narodowy

Przez lata Dorota eksperymentowała ze stylem, zmieniając się z "różowej królowej" w dojrzałą, świadomą swojej kobiecości gwiazdę. Choć fryzury i kreacje ewoluowały, jej determinacja pozostała ze stali. Artystka już zapowiedziała, że w 2027 roku zamierza zdobyć Stadion Narodowy. Patrząc na jej dotychczasową drogę, można być pewnym, że będzie to występ wagi ciężkiej. Archiwalne zdjęcia są najlepszym dowodem na to, że w tej branży liczy się charakter.

