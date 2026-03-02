Marcin Hakiel bezlitosny dla byłej żony. U Kuby Wojewódzkiego padły gorzkie słowa

Do studia podcastu "WojewódzkiKędzierski" zawitali goście, których łączą głośne i medialne rozstania z gwiazdami telewizji. Marcin Hakiel oraz Paulina Smaszcz musieli zmierzyć się z dociekliwymi pytaniami prowadzących, którzy drążyli tematy zdrady, upokorzeń i problemów osobistych. Rozmowa szybko zeszła na bolesne wątki dotyczące zakończonych małżeństw i panujących w nich relacji.

Ludzie, którzy prowadzili romans w pracy, są gloryfikowani. Jak się dowiedziałem, jak ten teatr wygląda, to z niego wyszedłem - mówił Hakiel.

W dalszej części dyskusji poruszono temat Dominiki Serowskiej, obecnej partnerki tancerza. Kuba Wojewódzki dopytywał o jej rolę w mediach i zasadność zatrudniania menadżera.

Jaki ma potencjał Dominika Serowska, żeby zatrudniać menadżera? Co ona nam wniesie do show-biznesu? - pytał Wojewódzki.

Hakiel postanowił stanąć w obronie ukochanej, decydując się na wyjątkowo ostrą ripostę wymierzoną w matkę swoich dzieci.

Z całym szacunkiem, ale moja wspaniała partnerka na pewno nie jest pusta, czego nie mogę powiedzieć o mojej byłej - odpowiedział Hakiel.

Mimo ostrych słów choreograf przyznał uczciwie, że rozpoznawalność i atmosfera skandalu wokół rozwodu pomogły Dominice w starcie. To również dzięki temu Serowska trafiła do formatu "Królowa przetrwania", a jej profile w mediach społecznościowych zyskały na popularności.

Czy Katarzyna Cichopek zablokowała karierę tancerza w Polsacie?

Widzowie mogli oglądać powrót Marcina Hakiela na parkiet w programie "Taniec z Gwiazdami", gdzie partnerował Dagmarze Kaźmierskiej. Współpraca ta zakończyła się jednak przedwcześnie, mimo dużego wsparcia w głosowaniu SMS-owym, a para nie dotarła do finału show.

Tancerz ujawnił, że prowadzono negocjacje w sprawie jego udziału w kolejnej edycji, tym razem w roli jurora. Ostatecznie do współpracy nie doszło. Według relacji Hakiela, stacja Polsat miała go poinformować, że w ramówce nie ma miejsca jednocześnie dla niego i dla Katarzyny Cichopek, która prowadzi tam pasmo śniadaniowe. Celebryta zapewnił jednak, że on sam nie widzi przeszkód, by pracować w jednej firmie z byłą żoną, a nawet pojawić się w jej programie.

Kulisy rozstania pary poznanej w "Tańcu z Gwiazdami"

Od momentu, gdy media obiegła informacja o końcu związku tancerza i aktorki, minęło już sporo czasu. W marcu 2022 roku, po blisko dwóch dekadach bycia razem, para wydała oświadczenie o zakończeniu relacji. Byli małżonkowie zaapelowali wówczas o uszanowanie spokoju ich dzieci, Adama i Heleny.

Dla fanów śledzących ich losy od 2005 roku, kiedy to poznali się na parkiecie show TVN, była to wiadomość szokująca. Ślub w 2008 roku i lata wspólnego życia wydawały się gwarancją stabilności. Koniec nastąpił jednak gwałtownie, a Katarzyna Cichopek wyprowadziła się z domu, zaczynając nowy rozdział.

Hakiel nie ukrywał w wywiadach, że rozstanie było dla niego traumatycznym przeżyciem, wspominając o bolesnych domysłach dotyczących wierności. Z kolei aktorka wskazywała na falę hejtu, z jaką musiała się mierzyć. Obecnie oboje układają sobie życie na nowo - Cichopek u boku Macieja Kurzajewskiego, a Marcin Hakiel z Dominiką Serowską, z którą doczekał się niedawno dziecka.

