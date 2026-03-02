Kacper Tomasiak walczy o złoto juniorów. Trener nie wyklucza sensacyjnego scenariusza!

Z powodu przygotowań do mistrzostw świata juniorów Kacper Tomasiak opuścił występy w Pucharze Świata w Bad Mitterndorf.

Młody skoczek rozpocznie walkę o medale juniorskiego czempionatu w czwartek, 5 marca.

Zaledwie dzień później, 6 marca, startuje weekend PŚ w Lahti, gdzie nastolatek może dołączyć do seniorskiej ekipy!

Pomysł tego ambitnego przedsięwzięcia zdradził główny trener polskiej kadry, Maciej Maciusiak.

Kacper Tomasiak i Stephan Embacher w walce o złoto

Tegoroczne zmagania juniorów o tytuł najlepszego skoczka globu budzą wśród polskich fanów ogromne emocje. Głównym kandydatem do złotego krążka jest Kacper Tomasiak, który ma już na koncie trzy medale igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. W Lillehammer jego najgroźniejszym przeciwnikiem będzie starszy o rok Austriak, Stephan Embacher, który świetnie zaprezentował się podczas ostatnich zawodów Pucharu Świata w Bad Mitterndorf. Dwukrotny mistrz świata juniorów musi jednak przestawić się z obiektu mamuciego na znacznie mniejszą skocznię normalną, co stanowi atut polskiego wicemistrza olimpijskiego. Choć Tomasiak odpuścił loty w Austrii na rzecz przygotowań do MŚJ, okazuje się, że jego rozbrat z elitarnym cyklem Pucharu Świata może potrwać krócej, niż zakładano.

Trener Maciej Maciusiak o logistyce podróży do Lahti

Temat najbliższych startów lidera naszej kadry był poruszany już przy okazji rywalizacji na skoczni Kulm. W studiu TVN trener Maciej Maciusiak wyjawił, że plan startowy Tomasiaka obejmuje na pewno środowe treningi oraz czwartkowy konkurs indywidualny. Choć przed rozpoczęciem sezonu mistrzostwa juniorów były dla 19-latka imprezą docelową, obecnie jego poziom sportowy wykracza poza tę kategorię wiekową. Po udanym występie indywidualnym, dającym Polsce dodatkowe miejsce startowe, może natychmiast ruszyć w drogę z Norwegii do fińskiego Lahti! Szkoleniowiec w rozmowie z mediami podsycił te spekulacje.

„Najpierw start w konkursie indywidualnym w Lillehammer, a potem zobaczymy” - powiedział Maciej Maciusiak w rozmowie ze Skijumping.pl.

Realizacja takiego scenariusza oznaczałaby najpewniej rezygnację z udziału w sobotnim konkursie drużynowym MŚ juniorów, zaplanowanym na godzinę 12:30, oraz błyskawiczny transport do Finlandii. Rywalizacja indywidualna w Lillehammer odbywa się w czwartek o 16:30 i potrwa do około 18. Tymczasem w Lahti już w piątek o 14:30 ma ruszyć jednoseryjny konkurs zastępujący odwołane zawody w Ruce. Harmonogram fińskiego weekendu jest napięty: w sobotę o 17:00 odbędzie się konkurs poprzedzony kwalifikacjami o 15:30, a całość zakończą niedzielne zmagania duetów, które wystartują o godzinie 15:00.