Natsu przyłapana przez paparazzi po występie. Uwagę zwraca zachowanie tancerza

Popularna influencerka po zakończeniu nagrań wyszła z budynku razem ze swoim tanecznym partnerem, Wojciechem Kuciną.

Obiektywy aparatów uwieczniły Natsu w luźnej, dresowej stylizacji, podczas gdy jej towarzysz dźwigał bagaże.

Paparazzi zrobili też zdjęcia pozostałym uczestnikom tanecznego show.

Występ Natsu w Polsacie i niska punktacja jurorów

Jeszcze przed rozpoczęciem wiosennej rywalizacji o Kryształową Kulę, Natalia Karczmarczyk budziła ogromne emocje wśród widzów, zwłaszcza tych z młodszego pokolenia. Nie może to dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że jej poczynania na Instagramie obserwuje przeszło 2 miliony użytkowników. Atmosferę wokół udziału byłej gwiazdy freak-fightów w formacie Polsatu podgrzewały dodatkowo krążące w sieci odważne fotografie celebrytki. Debiut na parkiecie u boku Wojciecha Kuciny nie należał jednak do spektakularnych, a para zgromadziła łącznie zaledwie 25 punktów od jury. Bardziej niż sama technika tańca, komentowana była kusa kreacja influencerki, która w trakcie występu podwijała się, odsłaniając sporo ciała. Po zakończeniu nagrania gwiazda internetu opuściła teren studia w asyście swojego tanecznego trenera.

Natalia Karczmarczyk w dresie i pomocny Wojciech Kucina

Relacja łącząca Natsu z Wojciechem Kuciną od dłuższego czasu wydaje się bardzo serdeczna, co dało się zauważyć już podczas imprezy promującej nową edycję show. Wtedy celebrytka prezentowała się niezwykle szykownie, jednak wyjście ze studia po pierwszym odcinku wyglądało zupełnie inaczej. Czekający na zewnątrz paparazzi mieli ręce pełne roboty, dokumentując powrót gwiazd do codzienności. Widok Natalii Karczmarczyk mógł zaskoczyć, gdyż zamieniła błyszczące stroje na szare, szerokie spodnie dresowe oraz obszerną bluzę z kapturem. Ze względu na chłód, stylizację uzupełniła krótką, czarną kurtką. Gwiazda tryskała humorem i głośno się śmiała, podczas gdy jej partner zachował się jak prawdziwy dżentelmen, biorąc na siebie ciężar niesienia toreb. Fotografom udało się uchwycić również momenty wyjścia innych uczestników "Tańca z Gwiazdami", co trafiło do obszernej galerii zdjęć.

