Alicja Szemplińska wspomina spotkanie z Dodą. Oceniała ją na konkursie wokalnym

Alicja Szemplińska to nazwisko, o którym dużo mówi się w ostatnim czasie. Nie bez powodu, bo jest jedną z faworytek polskich preselekcji do Eurowizji 2026. Alicja to talent, który w polskim show-biznesie pojawił się już ponad 6 lat temu, gdy wygrała "The Voice of Poland". Zanim jednak trafiła na duże sceny, brała udział w licznych konkursach regionalnych. Jej głos wielokrotnie mogli słyszeć mieszkańcy Ciechanowa, bo to z tego miasta pochodzi Szemplińska. To muzycznie ważne miasto na mapie Polski, ponieważ tam urodzili się też Quebonafide i Doda. Ta ostatnia miała okazję oceniać Alicję Szemplińską, gdy jeszcze jako dziecko brała udział w lokalnym konkursie. Jak młoda gwiazda wspomina tę przygodę? Opowiedziała o tym w rozmowie dla ESKI.

Alicja Szemplińska o spotkaniu z Dodą

Alicja Szemplińska jako 9-latka wystąpiła przed Dodą. W rozmowie z Adrianem Rybakiem z ESKI zdradziła, że wtedy było to dla niej ogromne wydarzenie.

Śpiewałam piosenkę "Drzwi do kariery". Tak się nazywała ta piosenka. [...] To były ogromne emocje. Doda, wielka gwiazda, przyjeżdża do Ciechanowa i trzeba przed nią zaśpiewać jeszcze. Pamiętam, że w tym konkursie były takie nagrody, że można było pojechać do studia. Doda otworzyła studio pod swoim patronatem w Ciechanowie, które już nie funkcjonuje, ale że wtedy pojechaliśmy do studia i ona nas odwiedziła. No to było wielkie wydarzenie na tamten czas - opowiadała z nostalgią Alicja.

Alicja Szemplińska o wsparciu Ciechanowa

Alicja Szemplińska dodała, że Ciechanów to miasto, które bardzo wspiera swoje talenty:

Ciechanów wspierał mnie zanim pojawiły się programy telewizyjne. Nawet jak jeździłam na konkursy, w których trzeba było oddać głos na stronie internetowej, ja odkąd pamiętam, miałam tych ludzi za sobą i ja jestem im ogromnie wdzięczna. Kocham Ciechanów, naprawdę.