Aryna Sabalenka w odważnej stylizacji. Tenisistka pokazała za dużo?

Aryna Sabalenka wraca do gry w Indian Wells. Wcześniej błyszczała w Mediolanie

Aryna Sabalenka intensywnie szykuje się do powrotu na światowe korty. Swój ostatni oficjalny pojedynek stoczyła 31 stycznia w finale Australian Open, a już za moment rozpocznie rywalizację w prestiżowym turnieju rangi WTA 1000 w Indian Wells, który tradycyjnie startuje w marcu. Jednak zanim gwiazda tenisa skupi się wyłącznie na sporcie, głośno jest o niej z zupełnie innego powodu. Białorusinka została niedawno ogłoszona globalną ambasadorką marki Gucci, a pierwsze efekty tej luksusowej współpracy już zdążyły podzielić jej sympatyków.

Kontrowersyjny strój tenisistki. Sabalenka eksponuje biust na TikToku

W mediach społecznościowych zawodniczki pojawiły się materiały wideo oraz zdjęcia z Mediolanu, na których paraduje w stroju od słynnego projektanta. Centralnym elementem stylizacji był bardzo głęboko wycięty top, który eksponował jej biust w sposób, który nie pozostawia wiele dla wyobraźni. Sama Sabalenka czuła się w tym wydaniu doskonale, co potwierdza filmik nagrany przednią kamerą i opublikowany na TikToku. Do nagrania dołączyła fragment utworu: „Oh My Gawd, my fit is fantastic (Mój Boże, mój strój jest fantastyczny)”.

Internetowa społeczność natychmiast zareagowała na te publikacje, wdając się w gorącą polemikę. Podczas gdy jedni wychwalali jej wygląd i pewność siebie, określając ją mianem „królowej”, inni sugerowali, że tym razem posunęła się o krok za daleko. Pod zdjęciami pojawiły się komentarze typu:

„Wyglądasz zjawiskowo, ale czy to nie przesada?”

– pytali fani. To nie pierwszy raz, gdy wybory modowe Białorusinki budzą emocje, gdyż uwielbia ona bawić się modą, często stawiając na odważne rozwiązania. Część obserwatorów nie kryła jednak swojego zniesmaczenia.

„Obecnie jest najlepszą tenisistką na świecie, ale nadal czuje potrzebę dzielenia się takimi rzeczami, aby zwrócić na siebie uwagę”

– wytykali jej zawiedzeni internauci. Czy Sabalenka faktycznie przesadziła z głębokością dekoltu? Ocenę tej sytuacji pozostawiamy czytelnikom. Zapoznać się z tymi fotografiami można w naszej galerii.