Doda pogodziła się z Gessler! Wszystko w szczytnym celu

Doda i Magda Gessler pogodziły się na wizji! Początek tego roku przyniósł niespodziewany konflikt w show-biznesie. Wszystko za sprawą wypowiedzi restauratorki, która w wywiadzie dla Kozaczka zasugerowała, że Doda, decydując się na pomoc schroniskom, myślała o własnych korzyściach wizerunkowych.

To, że teraz Doda krąży wokół schronisk i wybrała to sobie jako temat, to na pewno jest bardzo świadome i robi to dobrze. No bo dotąd była... no, miała dużo problemów i była bardzo źle postrzegana. To jest bardzo dobre wyjście z sytuacji i jest częściowo wizerunkowe, a częściowo może płynie z jej duszy. Zawsze robi dobry biznes - przyznała.

To bardzo nie spodobało się wokalistce, która podczas premiery swojego serialu dokumentalnego odpaliła się przed kamerami, rozmawiając z dziennikarzami i nazwała Gessler "wrednym czupiradłem".

Uważam, że to jest podłe. Jeszcze gdyby to powiedziała w formie żartu, to bym się zaśmiała, bo mam dystans, ale każdy mierzy swoją miarą. Wydaje mi się, że ONA wszędzie upatruje biznes, jeżeli zacznie coś robić za darmo dla kogoś, nawet właśnie dla psów. Nie mówię, że 1,5 miesiąca, tak jak ja, dzień w dzień, rzucając wszystkie swoje sprawy zawodowe, pracę, przyjaciół, chociaż ze dwa, trzy dni - to dopiero będzie miała mandat do tego, żeby się tak obrzydliwie wypowiadać. A póki co jest wrednym czupiradłem - powiedziała reporterowi serwisu Przeambitni.pl.

Artystka przyznała, że poczuła się zaatakowana przez Gessler i oczekuje przeprosin. Ostatecznie to Doda sięgnęła jednak po telefon i zadzwoniła do gospodyni "Kuchennych rewolucji", by zaproponować rozejm, a to wszystko w szczytnym celu, podczas trwającego na YouTubie streama Łatwoganga. Twórca internetowy zbiera w ten sposób środki na pomoc fundacji Cancer Fighters, której podopieczną jest Maja Mecan, z którą Bedoes nagrał "diss na raka".

DODA: Każdy na moim miejscu odebrałby sobie życie. Wszyscy na mnie żerują

Doda zadzwoniła do Gessler na wizji

Wokalistka podczas streama dzwoniła do kilku znanych osób, w tym do Magdy Gessler, z którą była pokłócona. Artystka postanowiła zaproponować pogodzenie się.

- Cześć, Madziu - zaczęła. - Cześć, kotuniu - usłyszała w odpowiedzi.

Wokalistka szybko wyjawiła powód, dlaczego wykonała telefon.

- Słuchaj, no, pogódźmy się już, dobrze? Nie kłóćmy się już - zaproponowała. - Ja się bardzo cieszę, to bardzo dobry prezent - powiedziała wzruszona Gessler. - No, nie ma co już tam kruszyć kopii. Chciałam ci powiedzieć, że jest teraz taki streaming i to jest największy streaming w Polsce. Właśnie zebraliśmy 4 313 000 na dzieci chore na raka - poinformowała Doda.

Gessler przerwała jednak rozmowę, tłumacząc się, że wchodzi właśnie do ojca, u którego "coś się dzieje" i zapewniając, że oddzwoni. Tak też zrobiła. W dalszej części konwersacji restauratorka podzieliła się swoim przepisem na pączki. To właśnie podczas drugiej rozmowy Dody z Gessler padła kwota 5 milionów złotych.

Warto zaznaczyć, że to nie pierwszy raz, gdy Doda pogodziła się w szczytnym celu. W 2019 roku doszło do jej wielkiego pojednania z Justyną Steczkowską za kulisami zorganizowanego przez wokalistkę koncertu "Artyści przeciw nienawiści".