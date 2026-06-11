Ivana Knoll była nazywana miss mundialu 2022. Jak wygląda cztery lata później? [ZDJĘCIA]

Ivana Knoll zachwyciła na mundialu w Katarze

Podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2022 roku, oczy całego świata zwrócone były nie tylko na murawę, ale i na trybuny. To właśnie tam, wśród tysięcy kibiców, wyróżniała się Ivana Knoll. Chorwatka szybko stała się sensacją internetu i ulubienicą fotoreporterów. Jej stroje, często podkreślające figurę i nawiązujące do flagi Chorwacji przyciągały uwagę, zapewniając jej tytuł "miss mundialu". Jej profile w mediach społecznościowych z dnia na dzień zyskiwały miliony obserwujących, a ona sama stała się globalną influencerką.

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Jak teraz wygląda Ivana Knoll? Czym się zajmuje?

Po zakończeniu mundialu w 2022 roku, kariera Ivany Knoll nabrała rozpędu. Nie była już tylko kibicką, ale pełnoprawną celebrytką, modelką i influencerką. Wykorzystała swoją popularność, by rozwijać markę osobistą, pojawiając się na czerwonych dywanach, uczestnicząc w kampaniach reklamowych i podróżując po świecie. Minęły cztery lata, a Ivana Knoll wciąż zachwyca wiele osób. Aktualnie angażuje się w różne przedsięwzięcia: od projektów modowych, przez współpracę z markami fitness, aż po działalność charytatywną. Jej aktywność w mediach społecznościowych wciąż jest bardzo duża. Nadal stawia na odważne kreacje, które podkreślają jej atuty. Jej aktualne zdjęcia można zobaczyć w galerii.

Mundial 2026 w Ameryce

Mundial 2026 odbywa się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. To największe mistrzostwa świata w historii. Po raz pierwszy organizują je trzy kraje, oraz po raz pierwszy bierze w nich udział aż 48 drużyn. W tym gronie niestety nie ma Polski, która nie przeszła kwalifikacji. Finał mundialu 2026 odbędzie się 19 lipca w New Jersey. Tytułu bronić będzie Argentyna, która triumfowała w Katarze w 2022 roku.