"Diabeł ubiera się u Prady 2" wchodzi do kin. Grażyna Szapołowska i Maja Ostaszewska błyszczą na polskiej premierze

Światowa premiera filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2"

Równo dwadzieścia lat temu do kin trafiła pierwsza część filmu „Diabeł ubiera się u Prady”. Opowieść o bezlitosnych realiach branży modowej i pracy w prestiżowym magazynie błyskawicznie zyskała miano kultowej. Obraz ukazał zupełnie nowe oblicze Meryl Streep, a jednocześnie stał się przepustką do wielkiej kariery dla takich aktorek jak Anne Hathaway oraz Emily Blunt. Kiedy na początku 2024 roku w mediach pojawiły się pierwsze informacje o planowanej kontynuacji, miłośnicy produkcji nie kryli ogromnego entuzjazmu.

W drugiej części na ekranie ponownie zobaczymy wszystkie kluczowe gwiazdy pierwowzoru. Oficjalna światowa premiera została zaplanowana na 1 maja, ale intensywna kampania promocyjna trwa już w najlepsze. Twórcy i aktorzy mają za sobą uroczyste pokazy przedpremierowe w Meksyku oraz Nowym Jorku. W minioną środę obsada filmu „Diabeł ubiera się u Prady 2” pojawiła się na specjalnym wydarzeniu w Londynie.

71

Polska premiera "Diabeł ubiera się u Prady 2". Karolina Pisarek z ciążowym brzuszkiem

W czwartkowy wieczór uroczysty pokaz przedpremierowy zorganizowano również w stolicy Polski. Choć na wydarzeniu zabrakło światowych sław pokroju Anne Hathaway czy Meryl Streep, to stołeczna Kinoteka wypełniła się plejadą rodzimych celebrytów. Na czerwonym dywanie pozowała między innymi Karolina Pisarek-Salla, której towarzyszył mąż. Popularna modelka chętnie eksponowała przed fotoreporterami wyraźnie zaokrąglony ciążowy brzuch.

Uwagę zwracały również intensywnie czerwone kreacje, na które zdecydowały się Ada Fijał, Ewa Pacuła, Katarzyna Sokołowska oraz Marta Dąbrowska. Mimo wyboru identycznego, wyrazistego koloru, ich wizje modowe znacząco od siebie odbiegały. Każda z zaproszonych pań zaprezentowała zupełnie inną estetykę i udowodniła swój unikalny pomysł na wieczorową stylizację.

Maja Ostaszewska, Grażyna Szapołowska i Aneta Zając w czerni na premierze

Dominującą barwą na czerwonym dywanie okazała się klasyczna czerń. Aneta Zając zaprezentowała się bardzo szykownie w idealnie skrojonym, ciemnym garniturze. Na niemal identyczny zestaw postawiła Urszula Dębska, z którą aktorka spotykała się przed laty na planie popularnego serialu „Pierwsza miłość”.

Na nieco odważniejszy krój zdecydowała się Anna Maria Sieklucka. Drobna aktorka założyła obcisłą suknię, która wyróżniała się wyjątkowo głębokimi wycięciami, eksponującymi sylwetkę. Swój kobiecy wdzięk mocno zaakcentowała również Edyta Herbuś, przypominająca tego wieczoru prawdziwą gwiazdę ze wzgórz Hollywood.

Z ciemnej palety barw nie zrezygnowała Maja Ostaszewska, która przyciągała wzrok widowiskową kreacją uszytą w całości z kwiecistej koronki. Monochromatyczny, czarny ubiór wybrała także Grażyna Szapołowska. Ikona polskiego kina wkroczyła na ściankę z właściwą sobie klasą, a przed obiektywami aparatów towarzyszyła jej wnuczka, Karolina Matej.

