FIFA zablokowała koszulki reprezentacji Egiptu. Jaki powód podano?

Zakaz gwiazdek na mundialu

Egipski Związek Piłki Nożnej (EFA) poinformował Niemiecką Agencję Prasową (DPA), że FIFA nie zezwoliła na umieszczenie na strojach siedmiu gwiazdek. Ograniczenie to wynika z faktu, że podczas turniejów organizowanych przez międzynarodową centralę, gwiazdki mogą oznaczać wyłącznie zdobyte tytuły mistrza świata. Egipt, mimo że jest rekordzistą w Pucharze Narodów Afryki, otrzymał wytyczne już kilka miesięcy wcześniej.

W przeciwieństwie do reprezentacji Haiti, decyzja nie zapadła w ostatnim momencie. Egipcjanie mieli czas na przygotowanie odpowiednich wzorów strojów przed wylotem na turniej. Dodatkowo FIFA zakwestionowała złotą barwę detali na czerwonych koszulkach, uznając ją za słabo widoczną, co wymusiło zmianę koloru na biały.

„Niezbędne środki i decyzje w związku z tym zostały podjęte w odpowiednim czasie”

Kiedy zagra reprezentacja Egiptu?

Dla Egiptu jest to czwarty występ w turnieju finałowym mistrzostw świata, w którym nadal szukają swojego pierwszego historycznego zwycięstwa. Rozgrywki w USA, Kanadzie i Meksyku zainaugurują w poniedziałek, mierząc się w Seattle z zespołem Belgii. Następnie w fazie grupowej zagrają z reprezentacjami Nowej Zelandii i Iranu.

Problem ze strojami nie dotyczył tylko Egiptu. Reprezentacja Haiti musiała zmienić koszulki w trybie nagłym, ponieważ FIFA zabrania eksponowania motywów religijnych i politycznych. Zabroniony element przedstawiał bitwę o niepodległość z 1803 roku pod Vertieres, gdzie armia haitańskich niewolników walczyła z wojskami francuskimi. Haiti w nowych trykotach przegrało swój pierwszy od 52 lat mecz na mundialu, ulegając Szkocji 0:1.