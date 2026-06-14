Maja Chwalińska zachwyca urodą na wakacjach. Tak wypoczywa po finale Roland-Garrosa [ZDJĘCIA]

Maja Chwalińska wypoczywa po Roland-Garrosie

Maja Chwalińska niedawno dokonała historii tenisa. Stała się pierwszą finalistką turnieju na kortach Roland-Garros w Paryżu, która dostała się do wielkiego finału z kwalifikacji. Co prawda nie udało jej się zdobyć pucharu, ale jej droga oraz niespodziewany sukces i tak zachwyciły kibiców tenisa, w tym Polaków. Wiele osób czeka na kolejne turnieje z udziałem Polki i liczą, że dołączy do Igi Świątek jako Polka z sukcesami w tym sporcie. Zanim jednak Chwalińska wróci do gry przyszedł czas na odpoczynek. Po intensywnym French Open Maja pojechała na zasłużony urlop. Nie wiadomo, gdzie dokładnie przebywa, ale zdjęcia wskazują, że może być to Grecja. Tam opala się na plaży, rozwiązuje krzyżówki i spędza czas z przyjaciółkami.

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Maja Chwalińska w innym wydaniu

Maja Chwalińska opublikowała zdjęcia z wakacji po finale Roland-Garros. Na fotografiach widzimy ją w zupełnie innym wydaniu niż na korcie tenisowym. Sportsmenka wskoczyła w zwiewną, krótką sukienkę i rozpuściła włosy. Fotografie można zobaczyć w galerii niżej.

Maja Chwalińska liczy na Wimbledon

Kibice tenisa ziemnego wciąż czekają na informację, czy Maja Chwalińska zagra na tegorocznym Wimbledonie. Po ogromnym sukcesie na Roland-Garros wszyscy fani Polki liczą, że organizatorzy brytyjskiego prestiżowego turnieju przyznają jej dziką kartę. Jeśli to się nie stanie, Chwalińska - podobnie jak w francuskich zawodach - będzie musiała wziąć udział w kwalifikacjach. Decyzję poznamy już za kilka dni. Wimbledon 2026 rozpoczyna się 29 czerwca w Londynie.