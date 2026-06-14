Liga Narodów siatkarzy. Polacy kończą turniej w Chinach zwycięstwem

Polska po trudnym starciu pokonuje Ukrainę

Polscy siatkarze z sukcesem zamknęli rywalizację w azjatyckim turnieju rozgrywanym w chińskim mieście Linyi. Ostatnie starcie podczas tego etapu imprezy zostało zaplanowane przeciwko sąsiadom zza wschodniej granicy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia pokonali zespół Ukrainy w stosunku trzy do dwóch. Wyniki poszczególnych partii wynosiły kolejno: 19:25, 18:25, 25:22, 25:21 oraz ostatecznie 15:11 na korzyść reprezentacji narodowej. Polacy zdołali odwrócić losy spotkania mimo utraty dwóch pierwszych setów.

Wydarzenie zorganizowane na terenie Chin stanowiło pierwsze, ważne wyzwanie kadry w trwających rozgrywkach międzynarodowych. Reprezentacja Polski zakończyła zmagania z równym bilansem dwóch zwycięstw i dwóch porażek. We wcześniejszej fazie wschodnioazjatyckiego turnieju nasi reprezentanci pewnie zdominowali ekipę z Kuby, wygrywając gładko trzy do zera. Spotkania mierzone ze Słowenią oraz z bardzo mocną Japonią zakończyły się przegranymi polskiej kadry po niezwykle wyrównanych tie-breakach, w których to oponenci tryumfowali ostatecznie po dwa do trzech.

Gdzie odbędzie się kolejny turniej rozgrywek?

Po serii wyczerpujących występów na dalekim kontynencie siatkarze powrócą teraz do rodzimego kraju, aby przygotować się do następnego etapu meczów. Oznacza to doskonałą wiadomość dla krajowych sympatyków, którzy chętnie zasiądą na trybunach. Kolejny turniej z udziałem biało-czerwonych zawodników zorganizowany zostanie w śląskich Gliwicach. Oczekiwania względem formy naszej reprezentacji we własnej hali rosną wraz z każdą udaną akcją. Występy przed własną publicznością dają ogromną szansę na polepszenie statystyk drużyny na tym wymagającym poziomie rozgrywkowym.

Zaplanowane przez organizatorów mecze na terytorium Polski zgromadzą w jednym miejscu czołowe ekipy z całego siatkarskiego świata. Zgodnie z oficjalnym kalendarzem biało-czerwoni przystąpią do rywalizacji w dniach od dwudziestego czwartego do dwudziestego ósmego czerwca. Najbliższy czas kadra poświęci głównie na odpoczynek po bardzo długiej podróży z Linyi. Przygotowania taktyczne będą kontynuowane na miejscu, aby zagwarantować pełną gotowość zespołu. Odpowiednie zaplecze szkoleniowe pod okiem sztabu pozwoli ustrzec się powielania wcześniejszych błędów turniejowych.