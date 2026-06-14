Katarzyna Dowbor wykańcza dom w Hiszpanii. Pokazała swój andaluzyjski taras!

Katarzyna Dowbor kupiła dom w Andaluzji

Prezenterka telewizyjna znana z "Pytania na śniadanie" nie rozstaje się z tematyką remontową. Tym razem jednak Katarzyna Dowbor modernizuje własne lokum zlokalizowane na południu Półwyspu Iberyjskiego. Jak sama podkreśla, jej nowa własność to niewielki dom, a nie luksusowa rezydencja. Choć dziennikarka kocha klimat Andaluzji, to miejscowe podejście do pracy potrafi wyprowadzić ją z równowagi. Hiszpańskie tempo znacząco odbiega od tego, do czego przywykła podczas nagrywania programów telewizyjnych w Polsce.

Katarzyna Dowbor zdecydowała się na zakup posesji blisko posiadłości swojego syna, Macieja Dowbora, i jego żony. W ten sposób rodzina będzie mogła spędzać ze sobą więcej czasu.

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Dom za dużo powiedziane - maleńki domeczek, do remontu generalnego. Teraz bardzo się męczę z tym remontem, ale jak wiecie, ja uwielbiam remonty, więc dobrze trafiłam. (...) Maniana, wszystko jest maniana. Chciałabym, żeby tak remontowali jak nasi, a zwłaszcza jak moi koledzy, z którymi przez 10 lat pracowałam w programie, gdzie w 5 dni dało się zrobić. No ale tak nie jest, więc trzeba się pogodzić z tym, co się ma - opowiadała Dowbor w rozmowie z "Super Expressem".

Joanna Koroniewska pomaga Dowbor w remoncie

W wyzwaniach związanych z urządzaniem wnętrz gwiazda nie jest sama. Ogromną pomoc w kompletowaniu wyposażenia oferuje jej synowa, Joanna Koroniewska. Aktorka aktywnie poszukuje unikalnych mebli na pchlich targach oraz interesujących dodatków, które nadadzą domowi prawdziwy, lokalny charakter.

Najważniejsze, że synowa jest tak zaangażowana - meble wyszukuje na starociach i w różnych miejscach. Asia i co chwilę dzwoni, wysyła mi zdjęcie, mówi: 'Mama, zobacz, a to by Ci się przydało?'. Dostałam w prezencie od niej bardzo piękną lampę do jadalni. Ta Hiszpania nas bardzo łączy, bo wszyscy ją lubimy, kochamy, lubimy tam być i mamy tam dla siebie czas. Tutaj niby Saska Kępa i wieś moja, ale okazuje się, że nie ma jak się przerzucić. A tam jesteśmy obok siebie, dosłownie - podkreśla Dowbor.

Pomimo rosnącego sentymentu do iberyjskich klimatów, prezenterka jasno deklaruje, że nie planuje emigracji z Polski na stałe.

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Taras Katarzyny Dowbor

Dziennikarka podzieliła się niedawno w mediach społecznościowych efektami postępujących prac nad swoim miejscem do relaksu na zewnątrz. Na udostępnionych fotografiach można zauważyć tarasowe schody ozdobione tradycyjnymi kafelkami, eleganckie siedziska i sporo zieleni. W kadrach wciąż jednak pojawiają się elementy kojarzące się z placem budowy - drabiny czy kable. Ale już jest pięknie, prawda?

Remont w Hiszpanii nie chce się skończyć. Ja chyba naprawdę to lubię! Pozdrowienia ze słonecznej Hiszpanii! - napisała Dowbor na swoim profilu na Instagramie.

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