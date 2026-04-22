Karolina Pisarek ogłosiła radosną nowinę. Fani zachwyceni nagraniem przyszłej mamy

Karolina Pisarek spodziewa się pierwszego dziecka. Wideo robi furorę

Karolina Pisarek, popularna modelka znana z telewizyjnych programów i pokazów mody, oficjalnie potwierdziła, że spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Gwiazda postanowiła przekazać tę radosną informację za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zrobiła to w bardzo subtelny sposób, publikując krótkie wideo pełne delikatnych, emocjonalnych kadrów, które natychmiast wywołało falę pozytywnych reakcji i gratulacji od fanów.

Modelka pokazała wzruszające nagranie. Karolina Pisarek nie kryje szczęścia

Opublikowane przez modelkę wideo błyskawicznie zyskało ogromną popularność w sieci. Na romantycznych ujęciach widać wyraźnie wzruszoną, promienną przyszłą mamę. Karolina Pisarek opatrzyła nagranie krótkim komentarzem w języku angielskim:

"We kept a lil secret for a while 🤍 We cannot wait to meet you"

Fani są zachwyceni – wielu z nich uważa, że to jedno z najbardziej uroczych ogłoszeń o ciąży w polskim show-biznesie od dawna. W komentarzach pod postem natychmiast posypały się gratulacje i ciepłe słowa. Internauci zwracają uwagę na kwitnący wygląd i ogromne szczęście wypisane na twarzy modelki.

Oooo GRATULACJE - napisała Basia Kurdej-Szatan.

Ogromne Gratulacje dla Was ♥️ Ciesze się Waszym szczęściem! - czytamy komentarz jednej z fanek Karoliny.

Karolina Pisarek od lat prężnie rozwija swoją karierę w świecie modelingu. Rozpoznawalność przyniósł jej udział w telewizyjnych produkcjach oraz liczne współprace ze znanymi, światowymi markami. Teraz, jak wszystko na to wskazuje, gwiazda wchodzi w zupełnie nowy, niezwykle ważny etap swojego życia.

