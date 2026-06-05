Daria Syta zachwyciła na swoim ślubie. Zmysłowy pierwszy taniec w ryzykownej mini

Daria Syta z "Tańca z Gwiazdami" wzięła ślub. Gwiazdorska obsada uroczystości

Osiemnasta odsłona show „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami” dobiegła końca. W programie Polsatu ponownie zatańczyła Daria Syta. 28-letnia tancerka tym razem partnerowała na parkiecie 22-letniemu influencerowi, Kacprowi „Jasprowi” Porębskiemu. Równolegle z wyczerpującymi treningami do popularnego formatu telewizyjnego, utalentowana uczestniczka przygotowywała się do ceremonii ślubnej.

Wicemistrzyni Polski w stylu latynoamerykańskim w kategorii dorosłych związała się z 32-letnim siatkarzem, Igorem Grobelnym. Ich relacja rozpoczęła się w 2024 roku, a zaledwie dwanaście miesięcy później para była już zaręczona. Zakochani nie chcieli zwlekać ze ślubem i szybko przystąpili do organizacji tego wyjątkowego dnia. W wywiadach z dziennikarzami tancerka opowiadała, że planuje huczne, dwudniowe przyjęcie. Zaznaczyła przy tym, że sama uroczystość będzie niezwykle elegancka, a przyjęcie weselne ma stanowić radosne celebrowanie ich miłości.

Sakramentalne „tak” padło z ust Darii Syty i Igora Grobelnego we czwartek, 4 czerwca. Ceremonia zachwycała wytwornością i perfekcyjnym dopracowaniem każdego detalu. Na uroczystość zaproszono 170 osób, a w licznym gronie gości nie zabrakło znanych twarzy ze świata sportu i rodzimego show-biznesu. Wśród weselników można było dostrzec między innymi 42-letniego Rafała Maseraka, 29-letniego Wojciecha Kucinę z 28-letnią Natsu, 38-letnią Julię „Maffashion” Kuczyńską oraz 45-letniego Tomasza Wolnego.

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Zmysłowy występ Darii Syty. Krótka sukienka na pierwszym tańcu

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również Zofia Zborowska, mająca 39 lat, w towarzystwie swojego 37-letniego męża, Andrzeja Wrony. Na instagramowym profilu byłego reprezentanta polskiej kadry narodowej pojawiły się kadry z wydarzenia, w tym nagranie z inauguracyjnego tańca pary młodej. Przed wkroczeniem na scenę Daria Syta zdecydowała się na zmianę stroju. Długą i elegancką kreację ślubną zamieniła na niezwykle kuszącą, krótką sukienkę z odkrytymi plecami.

Daria Syta, prezentując swoje imponujące umiejętności, zachwyciła wszystkich zgromadzonych zmysłowym wykonaniem tańca, potwierdzając tym samym swój tytuł wicemistrzyni Polski. Niezwykle krótka kreacja, choć zapewniała swobodę ruchów, odsłaniała naprawdę wiele. Jednak wieloletnie doświadczenie w występach w tego typu wymagających strojach, zdobyte m.in. w „Tańcu z Gwiazdami”, sprawiło, że tancerce udało się uniknąć jakichkolwiek problemów związanych z garderobą na parkiecie.

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TzG Kacper Porębski, Daria Syta