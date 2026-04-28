Daria Syta w wyjątkowo odważnej kreacji. Tak pożegnała się z parkietem "Tańca z Gwiazdami"

Daria Syta poza finałem "Tańca z Gwiazdami". Z kim tańczyła w poprzednich edycjach?

Daria Syta to jedna z najbardziej znanych twarzy programu "Taniec z Gwiazdami". Pochodząca z Orońska tancerka, posiadająca najwyższą międzynarodową klasę S w tańcach latynoamerykańskich, od lat wzbudza zachwyt widzów i jest uważana za jedną z lepszych trenerek gwiazd. W 18. edycji show Polsatu wystąpiła po raz piąty. W poprzednich sezonach jej partnerami byli Maciej Musiał (zajęli czwarte miejsce), Rafał Zawierucha (szóste miejsce), Tomasz Wolny (czwarta pozycja) oraz Aleksander Sikora (ósme miejsce).

W trwającej edycji programu Daria Syta zatańczyła u boku influencera Kacpra "Jaspera" Porębskiego. Ich występy od pierwszego odcinka budziły spore zainteresowanie, szczególnie wśród młodszych widzów. Niestety, para pożegnała się z programem na etapie ćwierćfinału.

Zobacz także: Gdzie podziała się bielizna? Julia Suryś skupiła wzrok wszystkich podczas ostatniego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Nie dało się nie patrzeć na JEDNO

Z programem żegnają się dziś Jasper i Daria. Dziękujemy za wszystkie emocje na parkiecie - można było przeczytać na facebookowym profilu show.

Mimo braku awansu do finału 18. edycji Daria Syta po raz kolejny pokazała swój ogromny profesjonalizm i udowodniła, że potrafi przygotować do występów na parkiecie każdą gwiazdę. Czy zobaczymy ją w kolejnych sezonach show? Decyzja zapadnie, gdy rozpoczną się przygotowania do nowej edycji "Tańca z Gwiazdami".

Daria Syta w odważnej sukience. Półnaga kreacja w "Tańcu z Gwiazdami"

Od początku 18. edycji w 2024 roku Daria Syta przyciągała wzrok telewidzów oraz internautów. W ćwierćfinale tancerka zaprezentowała się w stroju, który zrobił ogromne wrażenie. Czarna, skąpa kreacja, choć uszyta z myślą o skomplikowanych choreografiach i akrobacjach, niewiele ukrywała przed kamerami.

Odważna suknia składała się ze stanika, błyszczących pasów i fragmentów materiału wirujących w tańcu. Dzięki wszytej cielistej bieliźnie kreacja tworzyła złudzenie optyczne, sprawiając wrażenie, że Daria Syta jest półnaga na parkiecie. Oczywiście, stroje są projektowane tak, aby nie doszło do żadnej wpadki, a tancerki czuły się swobodnie.

Zobacz także: Gamou Fall rozpala parkiet "Tańca z Gwiazdami". Jurorzy nie dowierzali własnym oczom

Zobacz więcej zdjęć. Koniec akcji Łatwoganga! Ile zebrał? Pod koniec wspomniał o zmarłym Łukaszu Litewce

Tomasz Wygoda o faworyzowaniu Boczarskiej. Mówi też o Kędzierskim. Piotr zastawił restaurację, żeby wygrać "Taniec z Gwiazdami"?

