Nie żyje realizator dźwięku zespołu Feel. Błażej Gancarczyk miał 39 lat

Błażej Gancarczyk odszedł z tego świata w wieku 39 lat. Ceniony realizator dźwięku od wielu lat współpracował z Piotrem Kupichą oraz wspierał Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach. Członkowie zespołu Feel opublikowali łamiący serce wpis na instagramowym profilu swojego lidera. Artyści wyznali w nim, że spędzili ze zmarłym najlepsze lata życia i przywołali bliski jego sercu cytat.

Śmierć przyjaciela zespołu Feel. Piotr Kupicha żegna Błażeja Gancarczyka

Branża muzyczna okryła się żałobą po stracie utalentowanego akustyka. Zespół Feel poinformował internautów o nagłym odejściu Błażeja Gancarczyka. Mężczyzna od bardzo dawna stanowił fundament koncertowego zaplecza zespołu Feel. Zajmował się stroną techniczną widowisk oraz dbał o perfekcyjną jakość brzmienia podczas kluczowych wydarzeń.

Piotr Kupicha, w imieniu zespołu zamieścił osobiste pożegnanie Błażeja Gancarczyka na Instagramie. Muzycy grupy Feel zaznaczyli wyraźnie, że stracili nie tylko wybitnego fachowca, ale przede wszystkim lojalnego i oddanego towarzysza życia.

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Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszego Przyjaciela. Błażeja Gancarczyka. Blazej! Do konca zycia masz miejsce naszym sercu. Przeżyliśmy razem przygodę zycia. Myśle i myślimy o Tobie bardzo ciepło. Bądź spokojny jesteś z nami tylko po drugiej stronie. Twoja Rodzina Feel. Do Zobaczenia Przyjacielu!!!

Piotr Kupicha oraz jego koledzy ze sceny przekazali opinii publicznej dokładne informacje o planowanym pochówku Błażeja Gancarczyka.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 sierpnia 2026 r. (czwartek). Ceremonia pożegnalna rozpocznie się o godz. 12:00 w kaplicy cmentarnej w Rybniku przy ul. Rudzkiej 70B. Po ceremonii nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarzu Parafialnym w Leszczynach, ul. Księdza Adolfa Pojdy 104, 44-238 Czerwionka-Leszczyny. Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Ulubiony cytat zmarłego. Lider zespołu Feel pokazał wzruszające słowa

Pod koniec emocjonalnego komunikatu Piotr Kupicha zamieścił krótki fragment tekstu, który miał dla zmarłego akustyka ogromne znaczenie.

Ożeniłem się ze scena tak jak Billy Joel. Ona zawsze ze mną grała, rozumiałem ją, gitara często mi płakała tak jak Emma Stone

Błażej Gancarczyk pracował w Czerwionce-Leszczynach. Ośrodek kultury w żałobie

Droga zawodowa Błażeja Gancarczyka wiodła nie tylko u boku słynnego zespołu, ale także przez Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach. Pochodzący z tej miejscowości specjalista od dźwięku przepracował w lokalnej instytucji równe siedem lat. Mężczyzna był zatrudniony w placówce w latach 2013–2020 i należał do wąskiego grona osób budujących od podstaw techniczne zaplecze tamtejszej sali widowiskowej.

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Kierownik artystyczny tej instytucji postanowił publicznie wspomnieć zmarłego. Aleksander Biela wyznał na łamach serwisu internetowego „Rybnik.com.pl", że Błażej Gancarczyk należał do pionierów dbających o sprawność akustyczną całego obiektu.

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Błażej pracował u nas od 2013 roku, pracował do 2020, do COVID-u. Można powiedzieć, że Błażej z nami rozpoczynał okres działania Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w naszej sali. On był jednym z pierwszych, właściwie pierwszym akustykiem dowodzącym naszą salą w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym

Takie słowa o swoim zmarłym koledze powiedział dziennikarzom wyraźnie poruszony Aleksander Biela.

Bogate doświadczenie zdobyte podczas długich tras z grupą Feel otworzyło Błażejowi Gancarczykowi drzwi do pracy w ośrodku. To właśnie jego niezwykłe umiejętności i znajomość branży zagwarantowały mu posadę w CKE. Koledzy z pracy zapamiętali go jako człowieka o niespożytych pokładach energii i wielkim profesjonalizmie.

Zawsze wesoły, zaangażowany, bardzo szybki, konkretny w pracy, nielubiący przestoju, profesjonalnie podchodzący do każdego wydarzenia artystycznego. Można powiedzieć, technicznie w samych superlatywach. Życiowo wesoły, lubił się z nami też na imprezach integracyjnych zabawić, normalny człowiek z krwi i kości

Tymi ciepłymi wspomnieniami na temat zmarłego Błażeja Gancarczyka podzielił się Aleksander Biela w rozmowie z redakcją „Rybnik.com.pl".

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Ostatnie pożegnanie tragicznie zmarłego mężczyzny zaplanowano na czwartek, 6 sierpnia. Najbliżsi Błażeja Gancarczyka nie zdecydowali się na oficjalne ujawnienie powodów jego przedwczesnego odejścia.

Zespół Feel funkcjonuje na polskim rynku fonograficznym od 2005 roku. Formację powołał do życia charyzmatyczny Piotr Kupicha, a aktualny skład grupy uzupełniają Łukasz Kożuch, Michał Nowak oraz Michał Opaliński.

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