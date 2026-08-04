Nie żyje były selekcjoner reprezentacji. Pracował w Afryce i współpracował z legendami

Wiesław Grabowski nie żyje. Był selekcjonerem dwóch reprezentacji

Zmarł Wiesław Grabowski, ceniony trener i menedżer piłkarski, który przez dekady był związany z afrykańskim futbolem. Choć nad Wisłą w ostatnich latach pamiętali o nim głównie starsi kibice, to jego osiągnięcia były znaczące. Mężczyzna odszedł 29 lipca, jednak w naszym kraju przez kilka dni o jego odejściu informowano niewiele. O śmierci szkoleniowca donosiły głównie zagraniczne oraz lokalne serwisy internetowe.

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Świat piłki nożnej stracił jedną ze swoich najbardziej nietuzinkowych postaci. 29 lipca zmarł Wiesław Grabowski – trener, menedżer i odkrywca talentów, który przez ponad cztery dekady budował mosty między Polską a Afryką. Miał 78 lat. Choć urodził się w Zabrzu, z Wisłą i Śląskiem Cieszyńskim pozostawił trwały ślad, sprowadzając do beskidzkiego klubu piłkarzy z Zimbabwe i współtworząc jeden z najbardziej niezwykłych rozdziałów w historii lokalnego futbolu

- taki wpis zamieszczono na profilu portalu Beskidzka24.pl na platformie Facebook.

Kim był Wiesław Grabowski?

Wiesław Grabowski zapisał się w historii afrykańskiego sportu jako „architekt złotej generacji zimbabweńskiego futbolu". Na tamtejszym kontynencie prowadził akademię, która wychowała m.in. Takesure Chinyamę oraz Dicksona Choto – graczy doskonale znanych z występów w Legii Warszawa. Przed wyjazdem za granicę Grabowski był członkiem sztabu Jacka Gmocha na mistrzostwach świata w 1978 roku. Jako główny szkoleniowiec odpowiadał za kadrę narodową Zambii oraz Zimbabwe. Od wielu lat przebywał w Harare. Jego małżonka Krystyna pełniła funkcję konsula honorowego RP w Zimbabwe.

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