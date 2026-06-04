Zły omen na ślubie Darii Syty i Igora Grobelnego. Ten jeden detal wywołał poruszenie

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-06-04 22:23

Ślub Darii Syty i Igora Grobelnego przyciągnął uwagę całego świata show-biznesu. Uroczystość była dopracowana w najmniejszym szczególe, a na liście gości znalazło się mnóstwo znanych nazwisk. Jednak tuż po publikacji pierwszych kadrów z ceremonii, w sieci rozgorzała dyskusja. Powodem okazały się kwiaty wybrane przez parę młodą, które dla wielu niosą ze sobą bardzo niefortunną symbolikę.

Daria Syta, Kacper JASPER Porębski

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Autor: Polsat, Taniec Z Gwiazdami, Dancing With The Stars. Taniec Z Gwiazdami, 18. Edycja, Tzg, Kwiecień 2026, 18."dancing With The Stars. Taniec Z Gwiazdami"- Odc. 8/ AKPA

Daria Syta i Igor Grobelny wzięli ślub. Tłum gwiazd na uroczystości

Wszystkie oczy polskiego show-biznesu były dziś skierowane na Darię Sytę i Igora Grobelnego, którzy ślubowali sobie miłość. Uroczystość zgromadziła najbliższych pary, w tym rodzinę, przyjaciół i całą plejadę znanych postaci. Wśród uczestników wydarzenia można było dostrzec m.in. Rafała Maseraka, Olgę Frycz z partnerem, Tomasza Wolnego, Patryka Vegę oraz Zofię Zborowską w towarzystwie Andrzeja Wrony.

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Kalie na weselu Darii Syty i Igora Grobelnego. Symbol luksusu czy zapowiedź problemów?

Choć panna młoda prezentowała się zjawiskowo, a ceremonia obfitowała we wzruszające momenty, to właśnie dekoracje kwiatowe wzbudziły największe emocje. W kompozycjach królowały kalie, czyli kwiaty, które od zawsze dzielą opinię publiczną. Dla jednych stanowią one uosobienie elegancji i prestiżu, natomiast inni przypisują im znacznie mroczniejsze znaczenie.

W polskiej kulturze kalie od lat kojarzą się przede wszystkim z pochówkami i wieńcami nagrobnymi. Z tego powodu wiele osób uważa, że ich obecność na ślubnym kobiercu to poważny błąd. Według staropolskich przesądów, wykorzystanie tych kwiatów na weselu może ściągnąć na nowożeńców kłopoty i zwiastować kryzys w związku.

Jednak nie brakuje też zwolenników nowoczesnego podejścia. Współcześni floryści chętnie włączają kalie do ślubnych aranżacji, a w wielu kulturach symbolizują one wierność, niewinność i niesłabnące uczucie. Profesjonaliści z branży ślubnej od dawna przekonują, że to jedne z najbardziej stylowych kwiatów, które regularnie uświetniają luksusowe przyjęcia znanych osób na całym świecie.

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