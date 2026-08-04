Andrzej Morozowski zmarł w wieku 69 lat. Niewielu wiedziało, że zagrał w tych znanych produkcjach

Przez ponad dwie dekady Andrzej Morozowski był twarzą stacji TVN i TVN24. Widzowie kojarzyli go przede wszystkim z prowadzonych przez niego programów o tematyce politycznej. Na początku 2026 roku dziennikarz zniknął z ekranów na sześć miesięcy. Powód swojej nieobecności wyjawił widzom tuż po powrocie do formatu "Tak jest".

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Przez ponad pół roku nie było mnie na antenie TVN24, ponieważ walczyłem z nowotworem. Teraz stan zdrowia pozwala mi na prowadzenie programu w niepełnym wymiarze, ale będę starał się spotykać z państwem jak najczęściej

Dziennikarz był absolwentem warszawskiego XVII LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, które ukończył w 1976 roku. Następnie swoje kroki skierował na Akademię Teatralną w Warszawie, gdzie studiował na Wydziale Wiedzy o Teatrze. Chociaż jego główna ścieżka zawodowa potoczyła się inaczej, teatralne wykształcenie zaowocowało kilkoma aktorskimi epizodami.

W jakich produkcjach zagrał Andrzej Morozowski?

Morozowski sporadycznie pojawiał się przed kamerą w roli aktora. W 2005 roku wystąpił jako strażnik w telewizyjnej adaptacji "Kopciuszka". Z kolei dwa lata później pojawił się w 63. odcinku uwielbianego przez widzów serialu "Niania" zatytułowanym "Gdzie jest Frania?", w którym główną rolę grała Agnieszka Dygant. Dziennikarz zaliczył także krótki występ jako opozycjonista w komedii "Sztos 2" z 2012 roku w reżyserii Olafa Lubaszenki.

Te gościnne występy, choć krótkie, stanowią ciekawy akcent w biografii Andrzeja Morozowskiego. Przez całe swoje zawodowe życie pozostawał on przede wszystkim szanowanym publicystą, znanym z takich programów stacji TVN24 jak "Tak jest" czy "Teraz My!".

Pochodzenie i rodzina dziennikarza TVN

Ojcem Andrzeja Morozowskiego był Mieczysław Morozowski (urodzony jako Mordechaj Mozes), który pracował najpierw jako górnik, a w późniejszych latach był zatrudniony w archiwum Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Pomimo żydowskich korzeni i trudnych wydarzeń z marca 1968 roku, rodzina postanowiła nie opuszczać Polski. Dziennikarz był mężem Agaty Nowakowskiej, byłej dziennikarki ekonomicznej "Gazety Wyborczej", a obecnie rzeczniczki prasowej Rossmann Polska. Małżeństwo doczekało się syna, Jana.

Przez ostatnie lata swojego życia Andrzej Morozowski zmagał się z chorobą nowotworową. Dziennikarz zmarł we wtorek, 4 sierpnia 2025 roku.

Wiadomość o śmierci 69-letniego publicysty wywołała ogromny smutek wśród jego widzów, współpracowników z telewizji TVN, a także w całym środowisku medialnym i show-biznesowym.

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