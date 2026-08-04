Tajemnicze życie Mai Chwalińskiej. Te zdjęcia pokazują prawdę

Maja Chwalińska ma bardzo tajemnicze życie prywatne

Świetna dyspozycja podczas ostatniego turnieju Roland Garros sprawiła, że pochodząca z Miechowa zawodniczka zaskarbiła sobie sympatię rzesz kibiców. Choć w finale na paryskich kortach Maja Chwalińska musiała uznać wyższość świetnie grającej Mirry Andriejewej, błyskawicznie przyciągnęła uwagę opinii publicznej. Na moment stała się najbardziej popularną sportsmenką w kraju. Niestety, w wielkoszlemowym Wimbledonie pożegnała się z rywalizacją już w pierwszej rundzie. Przyczyną była kontuzja odniesiona w starciu z reprezentantką Tajlandii, Mananchayą Sawangkaewą, choć zwycięstwo znajdowało się na wyciągnięcie ręki. Mimo tego potknięcia zainteresowanie kibiców nie osłabło. Fani próbują zgłębić kulisy codzienności utalentowanej 24-latki, ale ta rzadko dzieli się takimi szczegółami. Jej sfera osobista pozostaje dużą zagadką, a brak wzmianek o sympatii sugeruje, że tenisistka nie ma chłopaka.

Bolesna decyzja Mai Chwalińskiej po fatalnym upadku. To koniec nadziei na najbliższy turniej

Zdjęcia Mai Chwalińskiej pokazują, jak spędza czas wolny

Kiedy po wspaniałych zmaganiach na paryskiej mączce zawodniczka zdecydowała się na krótki urlop, wielu kibiców zastanawiało się nad sposobem jego spędzenia. Poszukiwacze pikantnych plotek musieli jednak obejść się smakiem.

Tak, jak mówiłam. Spanie, jedzenie i czas z przyjaciółmi

Taką deklarację sportsmenka złożyła w rozmowie z Polskim Związkiem Tenisowym. Przeglądając zgromadzone ujęcia z życia codziennego, odnosi się wrażenie, że serce tenisistki jest wolne. W internecie widnieją natomiast archiwalne kadry z Igą Świątek, z którą dawniej łączyła ją duża przyjaźń. Finalistka francuskich zmagań chyba najbardziej ceni sobie samotny relaks z krzyżówką i filiżanką kawy, stanowczo stroniąc od bycia typową gwiazdą czy celebrytką.

Prywatna i sportowa galeria zdjęć Mai Chwalińskiej

MAJA CHWALIŃSKA Z DZIKĄ KARTĄ NA WIMBLEDON!