Daria Syta z "Tańca z Gwiazdami" planuje wielkie wesele. Jej wybranek to znany siatkarz

Daria Syta z "Tańca z Gwiazdami" szykuje się do ślubu

Początkiem marca na ekrany telewizorów powrócił kultowy format "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Choć to już osiemnasta edycja, produkcja wciąż przyciąga przed telewizory tłumy, a na parkiecie nie brakuje głośnych nazwisk ze świata internetu i polskiego kina. Producenci stają na rzęsach, aby skompletować jak najatrakcyjniejszą obsadę. Uczestnicy show wylewają siódme poty na sali treningowej, aby zaimponować jurorom, jednak niektórzy z nich muszą znaleźć czas także na załatwianie ważnych spraw prywatnych.

Właśnie w takiej sytuacji znalazła się 27-letnia Daria Syta, która obecnie planuje własne wesele. Tancerka ma na swoim koncie występy w parach z 31-letnim Maciejem Musiałem, 35-letnim Aleksandrem Sikorą oraz 45-letnim Tomaszem Wolnym. W bieżącym sezonie uczy tanecznych kroków 23-letniego influencera, Kacpra "Jaspra" Porębskiego.

Siatkarz Igor Grobelny skradł serce tancerki. Para zaprasza 170 gości

Daria Syta to utytułowana profesjonalistka, posiadająca najwyższą międzynarodową klasę taneczną "S" w tańcach latynoamerykańskich. 27-latka może pochwalić się tytułem mistrzyni Polski w kategorii U21 Latin oraz wicemistrzostwem w kategorii Dorośli Latin. Prywatnie jej serce należy do 32-letniego siatkarza, Igora Grobelnego.

Zaręczyny pary odbyły się w maju 2025 roku, a obecnie zakochani są w ferworze ślubnych przygotowań. W rozmowie z serwisem Pomponik gwiazda parkietu zdradziła, w jaki sposób radzi sobie z natłokiem obowiązków oraz jak łączy wyczerpujące treningi z organizacją tak wielkiego wydarzenia.

„Mam taki spokój, bo starałam się między edycjami jak najwięcej rzeczy przygotować, tak żeby teraz jak jesteśmy w programie, to mieć głowę zajętą programem. Wiadomo tam jest milion szczegółów do dopięcia, ale to liczę, że szybko dopniemy, jak się program skończy, bo jeszcze troszeczkę czasu do tego wesela będzie” - wyjaśniła tancerka.

Uroczystość zapowiada się niezwykle hucznie. Daria Syta zdradziła, że zaplanowała dwudniowe wesele, na którym bawić się będzie aż 170 zaproszonych gości. Sama ceremonia zaślubin ma zachować bardzo podniosły i uroczysty charakter, z kolei późniejsza zabawa będzie prawdziwym świętem miłości i niczym niezmąconej radości. Na długiej liście gości znaleźli się nie tylko najbliżsi członkowie rodziny, ale również znane postacie ze środowiska sportowego oraz zaprzyjaźnione gwiazdy znane z planu "Tańca z Gwiazdami".

65