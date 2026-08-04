Turniej WTA w Toronto. Iga Świątek w trzeciej rundzie

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-08-04 21:44

Iga Świątek, grająca z siódmym numerem, awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA Masters 1000 w Toronto. Polka pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6:0, 6:3. Jej kolejną rywalką będzie Szwajcarka Viktorija Golubic.

Rakieta tenisowa uderzająca w piłkę na korcie. O awansie Igi Świątek w Toronto przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Ręka osoby uderzającej rakietą w piłkę tenisową na korcie. Spod rakiety pryskają drobinki ziemi.

Powrót Igi Świątek na korty

Dla Igi Świątek był to pierwszy mecz od miesiąca. Ostatni raz wystąpiła 4 lipca, kiedy to w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu uległa Filipince Alexandrze Eali w dwóch setach. Spowodowało to jej spadek na ósme miejsce w rankingu WTA.

Czeszka Sara Bejlek w pierwszej rundzie pokonała Chinkę Xiyu Wang 6:3, 4:6, 7:5. Świątek, jako rozstawiona zawodniczka, pierwszą rundę miała wolną.

Zacięta walka w drugim secie

25-letnia Polka dominowała w pierwszym secie, nie oddając rywalce żadnego gema. W drugiej partii prowadziła 3:0, jednak Bejlek wygrała dwa kolejne gemy, próbując odwrócić losy meczu. Szósty gem trwał ponad 20 minut, a gra toczyła się na przewagi. Czeszka miała w nim dziewięć break-pointów, jednak to Polka wyszła z opresji i zamknęła seta wynikiem 6:3.

Dla Świątek i Bejlek było to drugie spotkanie na korcie. W tegorocznym French Open Polka również triumfowała w dwóch setach. We wtorek swój mecz rozegra także Maja Chwalińska, której rywalką będzie Australijka Talia Gibson.

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