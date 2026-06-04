Daria Syta i Igor Grobelny wzięli ślub w obecności gwiazd

Daria Syta i Igor Grobelny od dawna budzą ogromne zainteresowanie jako jedna z najgorętszych par w naszym kraju. Ona jest cenioną tancerką, znaną ze scen i telewizyjnych show, z kolei on to znakomity reprezentant Polski w siatkówce, mający na koncie liczne medale na arenie międzynarodowej. Ich relacja była stale obserwowana przez media, a wielbiciele z wypiekami na twarzy oczekiwali momentu, kiedy para sformalizuje swój związek. Wreszcie nadszedł ten dzień – zakochani wzięli ślub w pięknych okolicznościach przyrody, w bajkowym ogrodzie.

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Plejada znanych osób na ślubie Darii Syty i Igora Grobelnego

Uroczystość była niezwykle elegancka i przygotowana z dbałością o każdy najmniejszy detal. Od wczesnych godzin porannych w pobliżu miejsca wydarzenia można było zaobserwować duże ożywienie oraz obecność wielu popularnych postaci z telewizji i okładek kolorowych magazynów.

Na ślubie nie zabrakło prawdziwej śmietanki towarzyskiej polskiego show-biznesu. Wśród zaproszonych gości znalazł się między innymi Rafał Maserak, który od lat błyka w tanecznych programach rozrywkowych. Na ceremonii pojawiła się także Olga Frycz, której towarzyszył Albert Kosiński.

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Swoją obecnością zaszczycili również twórcy internetowi i telewizyjni. Wśród nich znaleźli się Wojciech Kucina i Natsu, natychmiast przyciągając spojrzenia zgromadzonych.

W gronie gości weselnych nie mogło zabraknąć Tomasza Wolnego oraz reżysera Patryka Vegi, który przybył w towarzystwie żony. Ich obecność podkreślała rangę i rozmach całego przedsięwzięcia.

Ponadto świat sportu i show-biznesu reprezentowała aktorka Zofia Zborowska, u boku swojego męża, siatkarza Andrzeja Wrony. W roli druhen panny młodej wystąpiły znane tancerki: Izabela Skierska i Lenka Klimentova.

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