D4vd może zostać skazany na śmierć! Nowe informacje o raperze oskarżonym o zabicie 14-latki

Możliwy wyrok śmierci dla D4vda

D4vd, którego prawdziwe nazwisko to David Anthony Burke, jest oskarżony o zamordowanie 14-letniej Celeste Rivas Hernandez, której szczątki odnaleziono we wrześniu w Tesli zarejestrowanej na jego adres. 21-letni D4vd został również oskarżony o zabójstwo dla korzyści finansowej oraz o zamordowanie świadka w prowadzonym śledztwie. Podczas pierwszego zeznania w sądzie nie zabrał głosu. W jego imieniu do winy nie przyznali się jego adwokaci. Obrona muzyka oświadczyła, że wierzy, że dowody pokażą, że David nie zabił Celeste. Raper może usłyszeć nawet wyrok śmierci, jeśli nie będzie w stanie udowodnić swojej niewinności.

Policja znalazła pornografię dziecięcą

Jak informuje prokuratura, D4vd został oskarżony o posiadanie "znacznej ilości" materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci na swoim telefonie oraz w kontach iCloud. Prokuratura twierdzi też, że D4vd wielokrotnie wykorzystywał seksualnie nastolatkę przed jej zabójstwem i poćwiartowaniem.

Zabójstwo Celeste Rivas

We wrześniu 2025 roku na parkingu policyjnym w Los Angeles w Tesli piosenkarza D4vd znaleziono poćwiertowane ciało, która zostało zidentyfikowane jako ciało 15-letniej dziewczyny. Celeste Rivas została zidentyfikowana dzięki badaniom kryminalistycznym, co potwierdziła stacja telewizyjna NBC Los Angeles. Celeste Rivas została zidentyfikowana jako nieletnia, która była zgłoszona jako zaginiona z Lake Elsinore. Dziewczyna miała zniknąć w 2023 roku, a jej matka twierdzi, że nastolatka miała chłopaka o imieniu David.

Kim jest D4vd?

D4vd, który tak naprawdę nazywa się David Anthony Burke, to amerykański wokalista i autor tekstów urodzony w 2005 roku. Popularność zdobył dzięki viralowym utworom "Romantic Homicide" i "Here With Me", które nagrywał początkowo w warunkach domowych, korzystając z telefonu i aplikacji BandLab. Wcześniej tworzył filmy gamingowe z Fortnite, co ostatecznie skłoniło go do produkcji własnej muzyki.