Krzysztof Jackowski przewiduje zadania na maturę. Jasnowidz ma ważną wskazówkę dla uczniów

Czasu na ostatnie powtórki zostało już bardzo niewiele, ponieważ abiturienci zasiądą w szkolnych ławkach za zaledwie kilka dni. W poniedziałek, 4 maja w całej Polsce odbędzie się obowiązkowy sprawdzian wiedzy z języka polskiego. Dzień później absolwenci szkół średnich przystąpią do rozwiązywania testu z matematyki.

Trudno jednoznacznie ocenić, czy w tak krótkim czasie można jeszcze nadrobić zaległości w nauce, jednak wciąż warto skupić się na najważniejszych zagadnieniach. Aby ułatwić zadanie tegorocznym absolwentom, dziennikarze „Super Expressu” poprosili Krzysztofa Jackowskiego o podzielenie się wizją dotyczącą arkuszy egzaminacyjnych oraz spraw społecznych. Słynny jasnowidz z Człuchowa bardzo często opowiada o swoich przeczuciach, które są potem szeroko komentowane w całym kraju.

Tegoroczna matura będzie łatwa. Będzie uznana za prostą. Z języka polskiego będzie literatura piękna. Kto pisał „Lalkę”? – zapytał naszego dziennikarza. – Bolesław Prus. – To będzie „Lalka” Prusa, a nie sama „Lalka”, tylko jeszcze pozytywizm – zapewnia Jackowski.

Jasnowidz, który – jak sam podkreśla – nie zdawał matury z matematyki, odniósł się także do drugiego z egzaminów. Jego wypowiedź była jednak dość ogólna i symboliczna. Z jego słów wynika, że na maturze mogą pojawić się zadania ze statystyki, rachunku prawdopodobieństwa oraz równań z wieloma niewiadomymi.

Krzysztof Jackowski od wielu lat zajmuje się zjawiskami nadprzyrodzonymi i przekonuje, że potrafi odbierać w umyśle obrazy zwiastujące nadchodzące wydarzenia. Na co dzień 63-latek organizuje również prywatne konsultacje, w trakcie których pomaga osobom szukającym życiowych porad i odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Czy wizja znanego profety znajdzie odzwierciedlenie w rzeczywistości? Na ten moment nie da się tego w żaden sposób zweryfikować. Ostateczne odpowiedzi na te pytania poznamy w dniach przeprowadzania egzaminów, czyli za niespełna dwa tygodnie.