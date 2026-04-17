D4vd aresztowany! Nowe informacje w sprawie zabójstwa 14-letniej Celeste Rivas

D4vd zatrzymany przez policję

D4vd został aresztowany w czwartek, 16 kwietnia 2026. Informację przekazał Departament Policji w Los Angeles. Służby podkreśliły, że D4vd jest przetrzymywany bez możliwości wyjścia za kaucją. TMZ informuje, że raper został zatrzymany w domu w Los Angeles, w którym ostatnio przebywał. Prokurator okręgowy hrabstwa Los Angeles przekazał:

Nasze biuro jest świadome zatrzymania Davida Anthony’ego Burke’a przez Departament Policji w Los Angeles. Sprawa ma zostać przekazana do Wydziału Poważnych Przestępstw, gdzie prokuratorzy przeanalizują fakty i dowody, aby ustalić, czy istnieją wystarczające podstawy do wniesienia zarzutów. Na ten moment nie są dostępne dodatkowe informacje. Aktualizację przekażemy w poniedziałek, gdy zapadnie decyzja o ewentualnym postawieniu zarzutów.

Aresztowanie D4vd nastąpiło ponad 7 miesięcy po tym, jak ciało Celeste zostało znalezione w stanie rozkładu w jego Tesli.

Zabójstwo Celeste Rivas

We wrześniu 2025 roku na parkingu policyjnym w Los Angeles w Tesli piosenkarza D4vd znaleziono poćwiertowane ciało, która zostało zidentyfikowane jako ciało 15-letniej dziewczyny. Celeste Rivas została zidentyfikowana dzięki badaniom kryminalistycznym, co potwierdziła stacja telewizyjna NBC Los Angeles. Celeste Rivas została zidentyfikowana jako nieletnia, która była zgłoszona jako zaginiona z Lake Elsinore. Dziewczyna miała zniknąć w 2023 roku, a jej matka twierdzi, że nastolatka miała chłopaka o imieniu David.

Zeznania na niekorzyść D4vda

W trakcie śledztwa źródła policyjne informowały, że uznawało D4vd za podejrzanego zabójstwa Celeste Rivas. W listopadzie zwołano wielką ławę przysięgłych, a sprawę przedstawiła zastępczyni prokuratora Beth Silverman. Aresztowanie nastąpiło po tym, jak ława przysięgłych wysłuchała zeznań wielu osób z jego otoczenia, w tym jego menedżera Roberta Morgenrotha oraz bliskiego znajomego, streamera Neo Langstona.

Kim jest D4vd?

D4vd, który tak naprawdę nazywa się David Anthony Burke, to amerykański wokalista i autor tekstów urodzony w 2005 roku. Popularność zdobył dzięki viralowym utworom "Romantic Homicide" i "Here With Me", które nagrywał początkowo w warunkach domowych, korzystając z telefonu i aplikacji BandLab. Wcześniej tworzył filmy gamingowe z Fortnite, co ostatecznie skłoniło go do produkcji własnej muzyki.