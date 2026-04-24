Iga Świątek w Madrycie bez Darii Abramowicz. Menedżerka tenisistki ucina spekulacje

Iga Świątek na turnieju w Madrycie bez Darii Abramowicz

Od długiego czasu Iga Świątek współpracuje z Darią Abramowicz. Mimo że część ekspertów krytycznie ocenia wpływ psycholożki na tenisistkę, to jednak ostatecznie zawodniczka sama podejmuje kluczowe decyzje dotyczące swojego zaplecza. Niedawno w jej zespole doszło do istotnej zmiany. Iga Świątek zakończyła współpracę z trenerem Wimem Fissette'em, a jego miejsce zajął Francisco Roig z Hiszpanii. To właśnie pod jego okiem Polka pożegnała się ze zmaganiami w Stuttgarcie już na etapie ćwierćfinału, ulegając Mirrze Andriejewej (6:3, 4:6, 3:6). Obecnie Świątek gra w Madrycie, gdzie na inaugurację szybko poradziła sobie z Ukrainką Darią Snigur (6:1, 6:2). Po wygranym meczu Raszynianka zwiedzała stadion Santiago Bernabeu i widziała się z Florentino Perezem, prezesem Realu Madryt. Uwagę kibiców przykuł fakt, że w Hiszpanii nie pojawiła się Daria Abramowicz, co wywołało domysły o możliwym odsunięciu jej od głównej roli w sztabie.

Menedżerka Igi Świątek wyjaśnia brak Darii Abramowicz

Sytuacja prezentuje się zgoła inaczej. Kwestię nieobecności psycholożki w stolicy Hiszpanii skomentowała Daria Sulgostowska, która w sztabie Igi Świątek pełni rolę menedżerki. Jej wypowiedź ostatecznie przecina wszelkie domysły dotyczące przyszłości Darii Abramowicz w otoczeniu polskiej gwiazdy tenisa.

"Darii Abramowicz nie ma w Madrycie, ma obecnie sprawy zdrowotne, dołączy do zespołu w Rzymie. Niemniej powtarzam, że to normalne, że team rotuje i nie jest to nic nadzwyczajnego. A wszelkiego rodzaju plotki z tym związane są szkodliwe nie tylko dla członków sztabu, ale również dla samej zawodniczki, która skupia się na przygotowaniu sportowym"

- podkreśliła Daria Sulgostowska. Wobec tego sytuacja w zespole tenisistki jest już w pełni klarowna.

Zdjęcia Igi Świątek i Darii Abramowicz

W galerii można zobaczyć wspólne fotografie Igi Świątek z Darią Abramowicz.

