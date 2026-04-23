Nie żyje Łukasz Litewka. 36-letni poseł zginął podczas jazdy na rowerze. Przerażające kulisy wypadku

Tragiczna śmierć posła Łukasza Litewki
Parlamentarzysta reprezentujący Lewicę od dawna wyróżniał się na scenie politycznej niesztampowym podejściem do swoich obowiązków. Łukasz Litewka słynął z ogromnego zaangażowania w realną pomoc potrzebującym i nieustannie dbał o doskonałą formę fizyczną. Ten 36-letni działacz chętnie spędzał czas na świeżym powietrzu i regularnie jeździł na rowerze. Właśnie podczas tej aktywności uległ strasznemu wypadkowi. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w poruszającego się jednośladem polityka uderzyło auto osobowe. Siedzący za kierownicą pojazdu mężczyzna miał nagle stracić przytomność. Służby w niedługim czasie przekażą opinii publicznej kolejne ustalenia dotyczące tego wstrząsającego zdarzenia. Łukasz Litewka został pożegnany w mediach społecznościowych przez Lewicę.
Łukasz Litewka nie żyje. Kilka godzin przed tragicznym wypadkiem opublikował wstrząsający wpis
Odszedł w sposób, z którym nie potrafimy się pogodzić. Zginął w tragicznym wypadku, jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód. Łukaszu, dziękujemy Ci za Twoją pracę, energię, za Twoją ogromną wrażliwość i za to, że pokazywałeś nam, jak być lepszymi ludźmi. Twoja nieobecność pozostawi pustkę, której nic nie wypełni. Będziemy walczyć o Twoje dziedzictwo. Łączymy się w ogromnym bólu z Twoją rodziną oraz wszystkimi Bliskimi. Jesteśmy z Wami w tym niewyobrażalnie trudnym czasie
- czytamy w poruszającym komunikacie.