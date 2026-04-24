Lekkoatletyczne mistrzostwa Europy w Polsce! Zapadła historyczna decyzja

Polska będzie gospodarzem lekkoatletycznych mistrzostw Europy w 2028 roku.

Rada European Athletics powierzyła organizację prestiżowej imprezy chorzowskiemu Superauto.pl Stadionowi Śląskiemu.

W walce o to wyjątkowe wydarzenie polska oferta okazała się lepsza od propozycji złożonej przez stolicę Serbii - Belgrad.

Lekkoatletyczne ME 2028 w Polsce. Kiedy zawody na Stadionie Śląskim?

Międzynarodowy kalendarz zakłada rozegranie turnieju w Chorzowie w terminie od 3 do 8 czerwca 2028 roku. Datę wyznaczono bardzo wcześnie ze względu na fakt, że pokrywa się ona z cyklem olimpijskim. Nigdy wcześniej nasz kraj nie pełnił funkcji gospodarza tak ogromnego wydarzenia na arenie międzynarodowej.

- Jeszcze nigdy w historii Polska nie gościła najważniejszej stadionowej imprezy lekkoatletycznej na Starym Kontynencie. Rozpoczynamy wyjątkowy projekt, flagowy dla polskiej lekkoatletyki w najbliższych miesiącach i latach. Wspólnie z naszymi partnerami, czyli samorządem województwa śląskiego oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki, podejmiemy wszelkie kroki, aby ta impreza zakończyła się nie tylko sukcesem organizacyjnym, ale także sportowym – zadeklarował prezes PZLA, Sebastian Chmara.

Quiz. Wielcy sportowcy czasów PRL-u. Sprawdź, czy ich pamiętasz Pytanie 1 z 15 Ile medali olimpijskich zdobyła Irena Szewińska? 3 7 5 Następne pytanie

Właścicielem ogromnego obiektu w Chorzowie jest samorząd województwa śląskiego. Arena od lata 2021 roku nosi miano Narodowego Stadionu Lekkoatletycznego i regularnie gości najważniejsze zmagania sportowe. Odbyły się tam między innymi nieoficjalne mistrzostwa świata sztafet w 2021 roku, zawody w ramach Igrzysk Europejskich, a także dwie edycje Drużynowych Mistrzostw Europy. Ponadto od 2018 roku na płycie tego obiektu organizowany jest słynny Memoriał Kamili Skolimowskiej zaliczany do elitarnego cyklu Diamentowej Ligi.

- Mamy to. Po raz pierwszy w historii lekkoatletyczne ME odbędą się w naszym kraju. Od czasów piłkarskiego Euro 2012 nie mieliśmy w Polsce tak wielkiego wydarzenia sportowego. To efekt naszych ambicji i wieloletnich starań. Kiedy modernizowaliśmy Stadion Śląski to przyświecała nam idea, aby organizować właśnie takie prestiżowe imprezy. Narodowy Stadion Lekkoatletyczny gościł już najważniejsze na świecie sportowe wydarzenia – powiedział marszałek woj. śląskiego, Wojciech Saługa.

Zanim jednak najlepsi zawodnicy zjadą do Chorzowa, tegoroczna edycja mistrzostw Europy zostanie zorganizowana w brytyjskim Birmingham. Zawody w Wielkiej Brytanii zaplanowano na dni od 10 do 16 sierpnia. To właśnie tam ogłoszono w piątek oficjalną decyzję dotyczącą wyboru polskiej areny na gospodarza kolejnych zmagań o tytuł czempiona Starego Kontynentu.