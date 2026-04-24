Ważny zawód medyczny wciąż bez ustawy. Posłanka pyta o projekt, który od miesięcy czeka w ministerstwie

Brak precyzyjnych regulacji sprawia, że terapeuci uzależnień są pomijani w systemie minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia.

Gotowy projekt ustawy regulującej ten zawód miał trafić do Ministerstwa Zdrowia już w zeszłym roku, jednak jego dalsze losy są nieznane.

Środowisko zawodowe ostrzega, że bez systemowych zmian Polsce grozi drastyczny brak specjalistów od leczenia uzależnień.

Brak ustawy i „wykluczenie płacowe”. Posłanka opisuje problemy terapeutów

W swojej interpelacji posłanka Joanna Wicha, powołując się na pismo Związku Zawodowego Pracowników Lecznictwa Psychiatrycznego i Uzależnień, alarmuje w sprawie braku systemowych rozwiązań dla specjalistów psychoterapii uzależnień. Jak wskazuje, osoby wykonujące ten zawód realizują kluczowe świadczenia zdrowotne, m.in. leczą zespoły abstynencyjne i prowadzą terapię osób z podwójną diagnozą, pracując w warunkach ogromnego obciążenia psychicznego.

Zdaniem posłanki, brak odrębnej ustawy uniemożliwia wprowadzenie jasnych zasad odpowiedzialności zawodowej i systemowego kształcenia. Co więcej, prowadzi do zjawiska, które środowisko nazywa „wykluczeniem płacowym”. Wynika ono z faktu, że zawód ten nie został precyzyjnie ujęty w tabeli współczynników pracy, co bezpośrednio wpływa na wysokość wynagrodzeń i zniechęca nowe osoby do podejmowania tej specjalizacji.

Co się dzieje z gotowym projektem? Kluczowe pytanie do resortu zdrowia

Z treści interpelacji wynika, że problem nie jest nowy, a konkretne propozycje rozwiązań już istnieją. Jak informuje Joanna Wicha, Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przygotowało projekt ustawy o zawodzie specjalisty psychoterapii uzależnień, który miał trafić do Ministerstwa Zdrowia już w listopadzie 2025 roku.

Posłanka podkreśla, że według posiadanych przez nią informacji, projekt ten wciąż znajduje się na etapie analiz w resorcie. Brak postępów w pracach legislacyjnych budzi niepokój środowiska, które od dawna czeka na uregulowanie swojego statusu zawodowego i poprawę warunków pracy.

Czy jest szansa na zmiany w 2026 roku? Posłanka domaga się konkretów

W związku z opisaną sytuacją, posłanka skierowała do ministra zdrowia cztery konkretne pytania. Chce dowiedzieć się, na jakim dokładnie etapie znajdują się analizy projektu przygotowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz czy ministerstwo pracuje nad własnym, alternatywnym rozwiązaniem.

Joanna Wicha pyta również wprost, czy jest szansa, aby stosowny projekt ustawy trafił pod obrady Sejmu jeszcze w 2026 roku. Ostatnie pytanie dotyczy pilnych działań, jakie resort zamierza podjąć, aby zapobiec dalszemu wykluczeniu płacowemu tej grupy zawodowej w ramach nowelizacji przepisów o najniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

