Rozsyp to na trawniku zamiast słodzić kawę. Zazieleni się i zagęści, aż sąsiedzi oniemieją

Tani trik z kuchni. Trawnik zazieleni się i zagęści

Po zimowych miesiącach nasza trawa przed domem nierzadko traci swój urok. Zamiast soczystej zieleni, często witają nas pożółkłe, wysuszone źdźbła i nieestetyczne, puste przestrzenie. W takich chwilach zastanawiamy się, jak przywrócić trawnikowi idealną kondycję. Choć podlewanie i koszenie to absolutna podstawa, bez regularnego nawożenia się nie obędzie. Wiosenne odżywianie jest kluczowe, by wybudzić trawę z zimowego letargu i pobudzić ją do bujnego wzrostu. To właśnie w tym czasie na światło dzienne wychodzą uschnięte, żółte placki, których chcemy się jak najszybciej pozbyć. Okazuje się, że zamiast sięgać po drogie preparaty, można wykorzystać prosty i ekologiczny nawóz do trawnika. Zwykły cukier rozsypany na trawniku potrafi zdziałać cuda. Sprawi, że murawa odzyska energię, zyska na gęstości i nabierze intensywnej, zielonej barwy.

Jak cukier działa na trawnik? Zaskakujące właściwości

Wysypanie cukru na murawę może przynieść nadspodziewanie dobre rezultaty. Ten słodki dodatek to doskonałe źródło węgla, czyli pożywki dla pożytecznych mikroorganizmów żyjących w glebie, takich jak grzyby i bakterie. Ich obecność jest niezwykle ważna. Cukier wspiera te mikroorganizmy, które z kolei przyczyniają się do rozkładu materii organicznej, uwalniając cenne składniki pokarmowe dla trawy. Dodatkowo poprawiają strukturę podłoża, wiążą azot i produkują enzymy. Co ciekawe, zwiększona aktywność pożytecznych bakterii karmionych cukrem pomaga w walce z niechcianymi gośćmi, na przykład szkodliwymi nicieniami czy innymi patogenami glebowymi.

O czym pamiętać wiosną? Pielęgnacja trawnika krok po kroku

Wiosną trawnik potrzebuje wyjątkowej troski, by odzyskać pełnię sił. Pierwszym zadaniem powinno być staranne usunięcie zalegających po zimie liści i gałęzi, które odcinają dostęp do słońca i powietrza. Następnie warto przyjrzeć się kondycji murawy, szukając uszkodzeń, warstwy martwych resztek (tzw. filcu), a także chwastów i mchu. Kluczowe wiosenne zabiegi to wertykulacja i aeracja, które najlepiej przeprowadzić w marcu lub na początku kwietnia, gdy trawa budzi się do życia. Kolejny krok to nawożenie preparatami zasobnymi w azot, które napędzą rozwój zielonej masy. Pamiętajmy, by po rozsypaniu nawozu obficie podlać trawnik. Z mchem i chwastami możemy walczyć ręcznie lub za pomocą odpowiednich środków. W miejscach przerzedzonych konieczna będzie dosiewka i regularne nawadnianie. Zwieńczeniem wiosennych prac jest pierwsze koszenie. Przystępujemy do niego, gdy trawa osiągnie 8-10 centymetrów wysokości, skracając ją ostrymi nożami do poziomu 5-6 centymetrów. Ważne, by wszystkie zabiegi dostosować do aktualnej pogody w naszym regionie.

#MuratorOgroduje: Nawożenie trawnika Materiał sponsorowany