Męskie Granie 2026 w ESCE! Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino o kulisach piosenki "Nareszcie"

Adrian Rybak
2026-04-24 15:58

Hymn Męskiego Grania 2026 jest już znany! Wykonują go Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino, a utwór nosi tytuł "Nareszcie". Trio artystów pojawiło się w studiu ESKI, aby opowiedzieć o kulisach tej współpracy. Jak do niej doszło?

Zalia była zachwycona współpracą z Vito Bambino i Igorem Herbutem!

W rozmowie z ESKĄ członkowie tegorocznej orkiestry Męskiego Grania zdradzili, jak doszło do ich współpracy. Vito Bambino zdradził, że pomysł współpracy z Igorem Herbutem pojawił się naturalnie, a Zalia również była dla nich intuicyjnym wyborem. 

Uważam, że Julia po prostu jest bestią sceniczną, rusza się, jest aktywna, ma swoją barwę, taką unikatową, unikalną - mówił Vito Bambino w rozmowie z Michałem Hanczakiem.

Zalia nie zastanawiała się nad zaangażowaniem się tę współpracę. Zdradziła, że już w przeszłości ich drogi się przecięły!

Nie wiem, czy ci to mówiłam Igor, ale ja bardzo pamiętam twoje słowa, które mi powiedziałeś na jednym z festiwali. Dostałam od ciebie taki mega motywacyjny speech. To też mi się jakoś tak zapamiętało, że to był jakiś taki dla mnie super duży komplement, bo zarówno Igora, jak i Matiego uwielbiam scenicznie, muzycznie, więc też poczułam, że gdzieś by to super zarezonowało w takim trio - opowiadała Zalia. 

Podczas tworzenia piosenki "Nareszcie" panowała przyjacielska atmosfera! Vito Bambino zdradził odbiorcom ESKI, że zdecydowana większość spędzonego czasu to wcale nie były nagrania.

Bywały momenty skupienia, bo oczywiście jakoś w pewnym momencie trzeba wziąć się do pracy, ale powiedziałbym, że 85 procent naszych spotkań to były po prostu anegdoty, piękne chwile, dużo jedzenia, śmiania się – zdradził nam Vito Bambino.

Autorami słów są Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, a w pisaniu muzyki wspierał ich dodatkowo Jakub Galiński. Na trasie wokalistom towarzyszyć będą Kamil Pater i Leon Krześniak jako dyrektorzy muzyczni, a także: Amar Ziembiński (perkusja), Maciej Matysiak (bas), Tomasz Sołtys (klawisze), Tomek Świerk (klawisze), Przemek Świerk (gitara), Bartek Malik (bębny) oraz Janek Dąbrówka (perkusjonalia).

