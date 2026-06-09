Czego słucha Maja Chwalińska? Zaskakujące wybory muzyczne tenisistki

W polskim tenisie od lat obserwujemy niezwykły rozkwit talentów, a nazwisko Mai Chwalińskiej szybko dołączyło do grona tych, które elektryzują kibiców. Utalentowana tenisistka wbrew wszelkim typowaniom dotarła do finału turnieju Roland Garros, jednak nie udało jej się zwyciężyć. Mimo tego wielki sukces sprawił, że cała Polska zainteresowała się 24-latką i jej życiem osobistym.

Maja Chwalińska ceni sobie prywatność. W sieci obserwuje niewiele osób

Spektakularną grą w Paryżu Maja Chwalińska zachwyciła fanów tenisa na całym świecie. W światowym rankingu WTA awansowała ze 114. na 21. miejsce. Wracającą do kraju tenisistkę przywitały zatem na lotnisku prawdziwe tłumy. Na próżno jednak szukać informacji o jej życiu osobistym. Chwalińska nie ujawniła zbyt wiele na temat kulis swojej kariery i wiele detali z jej życia pozostaje zagadką. Jeśli sprawdzimy jej profile w mediach społecznościowych, również niewiele się dowiemy. W wąskiej grupie zaobserwowanych kont na Instagramie wyróżniają się jednak światowej sławy artystki.

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Artystki, które ceni gwiazda tenisa. To ich słucha Maja Chwalińska

Maja Chwalińska poprzez swoje oficjalne konto na Instagramie obserwuje obecnie zaledwie 53 inne profile. Są to w dużej mierze tenisiści i tenisistki, w tym - co jasne - jej rówieśniczka Iga Świątek, z którą w przeszłości osiągnęła szereg sportowych sukcesów. Co zaś z artystkami? Piosenkarkami, które wschodząca gwiazda tenisa obserwuje, są:

Na liście widnieje zatem jedenaście znanych na całym świecie piosenkarek. Żadna z nich nie jest polską gwiazdą. Jedyną twarzą rodzimego show biznesu, którą na Instagramie obserwuje Maja Chwalińska, jest aktorka Vanessa Alexander.

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