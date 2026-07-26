Kinga Zawodnik w poruszającym wpisie. Pokazała szokujące zdjęcia

Kinga Zawodnik schudła ponad 60kg. Wspomina operację

Kinga Zawodnik zasłynęła w polskim show-biznesie udziałem w programie "Dieta czy cud?". Przez lata zmagała się z otyłością, aż wreszcie powiedziała "dość" i postanowiła zawalczyć o swoje zdrowie. Choć diametralnie zmieniła tryb życia, okazało się, że sytuacja jest na tyle poważna, że bez operacji bariatrycznej się nie obejdzie. Lekarze usunęli jej około 80-90% żołądka, co zmniejszyło jego pojemność oraz produkcję hormonu odpowiedzialnego za uczucie głodu.

3 lata temu o godzinie 8 pojechałam na blok operacyjny leczyć moją chorobę otyłościową… Waga: 149,2 kg. Obecnie: 92 kg. Przytyłam od maja 4 kg owszem, bo ważyłam już 88kg – ale szczerze… jestem DUMNA z siebie i swojego leczenia… - napisała na Instagramie.

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Kinga Zawodnik pokazała zdjęcia brzucha tuż po operacji

Z okazji tej rocznicy Kinga Zawodnik podzieliła się z fanami kolejnymi kulisami operacji. Udowadniają one, że nie jest to "jakiś tam" zabieg, a poważny proces, z którym wiążą się realne konsekwencje, które gwiazda odczuwa do dziś. Jest jednak szczęśliwa, że zawalczyła i wciąż walczy o swoje zdrowie. "Mam blizny, mam nadmiar skóry i to dużo, ale mam też ZDROWIE" - stwierdziła. Jednocześnie ze smutkiem wspomina, że nie wszyscy dopingowali ją w tej walce.

Nie był i nie jest to jednak łatwy czas … zwłaszcza kiedy wiele osób z góry spisało mnie na “straty”, że operacja to dla zasięgu, dla pieniędzy… Ale niewiele osób powiedziało do mnie “Kinga, super- jesteś chora- musisz się leczyć”… Wiele osób podśmiewało się ze mnie, że po pół roku będę ważyć jeszcze więcej niż ważyłam… - dodała.

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