Oszukali świat i jako jedyni stracili Grammy. Skandal wokół tego zespołu do dziś szokuje

Pod koniec lat 80. świat oszalał na punkcie duetu Milli Vanilli. Rob Pilatus i Fab Morvan, dwaj charyzmatyczni modele i tancerze, podbili serca milionów fanów swoim egzotycznym wyglądem, zmysłowymi ruchami i wpadającymi w ucho popowymi hitami. Cała ich kariera szybko jednak runęła w gruzach i do dziś zespół jest jedynym zdobywcą Nagrody Grammy, któremu statuetkę potem odebrano.

Milli Vanilli podbili świat i dostali Grammy za najlepszy debiut. Skąd się wzięli?

Debiutancki album niemieckiej formacji pt. "All or Nothing" sprzedał się w dziesiątkach milionów egzemplarzy, a single takie jak "Blame It on the Rain", "Baby Don't Forget My Number" czy też "Girl You Know It's True" okupowały szczyty list przebojów na całym świecie. W 1990 roku Milli Vanilli osiągnęli szczyt swojej kariery, zdobywając Nagrodę Grammy w kategorii "Najlepszy Nowy Artysta".

Kto w 1988 roku stworzył zespół? Pomysłodawcą projektu Milli Vanilli był producent Frank Farian, stojący wcześniej za sukcesem Boney M. Połowę duetu stanowił Rob Pilatus, niemiecki model amerykańskiego pochodzenia, który muzycznie zadebiutował jako chórzysta reprezentacji Niemiec podczas Eurowizji w 1987 roku. Dołączył do niego Fab Morvan, mieszkający w Niemczech obywatel Francji, który wcześniej nie miał żadnego wokalnego doświadczenia. Pracował jako model i tancerz. Obaj zostali dostrzeżeni podczas... imprezy karaoke.

Zespół przyłapany na playbacku, szybko rozeszły się plotki

Do nominacji i późniejszego odebrania Grammy doszło mimo tego, że już wcześniej mówiło się o podejrzanych kulisach działalności Milli Vanilli. Podczas jednego z koncertów doszło do wpadki. Kiedy duet występował dla fanów w Bristolu, podkład muzyczny zaciął się, ujawniając, że mężczyźni tylko poruszali ustami. Przyłapanie na playbacku - co wówczas było bardziej skandaliczne niż dzisiaj - wywołało falę pogłosek, że być może w oryginalnych nagraniach wcale nie zaśpiewali Rob i Fab. Ujawnił to wokalista Charles Shaw, który faktycznie był jednym z "prawdziwych" głosów w przebojach Milli Vanilli. Później jednak wycofał się ze swoich słów, twierdząc, że kłamał, by wypromować samego siebie. Dziś jednak spekuluje się, że zgodził się cofnąć oświadczenie za łapówkę.

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Kiedy prawda wyszła na jaw, Milli Vanilli stracili Grammy

Kilka miesięcy po gali Grammy 1990, Frank Farian potwierdził, że obaj członkowie Milli Vanilli nie mieli nic wspólnego z nagrywaniem muzyki i jedynie pojawiali się w teledyskach oraz występach na żywo. Potwierdzenie wielomiesięcznych plotek wywołało globalny wstrząs w świecie muzyki rozrywkowej. Zapadła decyzja o jedynym w historii odebraniu statuetki Grammy, a na terenie Stanów Zjednoczonych posiadacze płyt Milli Vanilli uzyskali prawo do odzyskania pełni kosztów.

Sytuację starano się uratować z udziałem wokalistów, do których należały głosy z hitów ośmieszonej grupy. Projekt "The Real Milli Vanilli" nie odniósł jednak spektakularnego sukcesu.

Tragiczny koniec Pilatusa i wielki powrót Morvana

Tymczasem Pilatus i Morvan usiłowali kontynuować wspólną karierę jako Rob & Fab. Ich nowy album sprzedał się w żenującym nakładzie niecałych dwóch tysięcy kopii, doprowadzając do bankructwa niezależną wytwórnię, z którą współpracowali. Drogi muzyków ostatecznie się rozeszły. Rob Pilatus popadł w problemy z używkami, a nawet trafił do więzienia za napaść oraz kradzież samochodu. Po kilku próbach odebrania sobie życia, w 1998 roku został znaleziony martwy we Frankfurcie. Badania wyjawiły, że 33-latek przedawkował alkohol i zakazane substancje.

Tymczasem Fab Morvan równie bezskutecznie usiłował wrócić na szczyt, a nawet zadebiutował w branży filmowej. Ku wielkiemu zaskoczeniu świata muzyki, ostatecznie udało mu się znowu zdobyć nominację do Nagrody Grammy. Wydarzało się to w 2025 roku. Nie miał jednak szans na statuetkę muzyczną... Sukces był sprawą książki dotyczącej skandalu sprzed lat pt. "You Know It's True: The Real Story of Milli Vanilli". Fab zdobył nominację w kategorii "Najlepszy nagranie audiobooka, narracji i storytellingu".

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