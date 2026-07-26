Nękał Ewę Swobodę i groził jej partnerowi. W dniu urodzin opublikował nietypowy wpis

Obsesja płotkarza na punkcie polskiej sprinterki Ewy Swobody doprowadziła do poważnych incydentów, w tym fizycznego starcia z Jakubem Krzewiną na zgrupowaniu oraz siłowego wyrzucenia go ze stadionu przez ochronę w trakcie mistrzostw Polski. Sama zawodniczka relacjonowała, że mężczyzna nieustannie ją zaczepiał na zawodach, przesiadywał pod jej drzwiami i wysyłał nieprzyzwoite wiadmości. Ponadto jej aktualny partner miał otrzymywać od stalkera groźby pozbawienia życia.

- Były sytuacje, w których całymi godzinami potrafił za mną chodzić, przynajmniej raz stanął przed drzwiami do mojego pokoju i krzyczał coś do mnie. Pamiętam tę sytuację do dziś i cieszę się, że byłam wtedy z koleżankami, bo nie wiem, jak mogłaby się potoczyć akcja, gdyby nie one - wyjawiła Swoboda w rozmowie z WP Sportowe Fakty. - Raz wysłał do mnie wiadomość ze zdjęciem damskiego narządu płciowego. Zresztą dokładnie taką samą wiadomość wysłał wtedy do mojego chłopaka.

Te skandaliczne wybryki nie pozostały bezkarne, ponieważ Polski Związek Lekkiej Atletyki zdecydował się na jego zawieszenie, a do akcji wkroczyła również policja. Niespodziewanie, dokładnie w dniu 29. urodzin Ewy Swobody, w sieci ukazał się wpis Sebastiana Urbainiaka z oficjalnymi przeprosinami skierowanymi do sprinterkii.