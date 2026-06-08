Maja Chwalińska wróciła do kraju po French Open. Na lotnisku czekał na nią tłum

Michał Skiba
Michał Skiba
likp
2026-06-08 10:21

Rewelacja wielkoszlemowego turnieju Roland Garros jest już w Polsce. Maja Chwalińska wylądowała w Warszawie, gdzie kibice zgotowali jej gorące powitanie. Fotoreporterzy uwiecznili wyjątkowe chwile na stołecznym lotnisku tuż po wielkim sukcesie polskiej tenisistki.

Polska tenisistka po udanym turnieju na paryskich kortach dotarła do ojczyzny, gdzie powitano ją z ogromnym entuzjazmem. Zgromadzeni na warszawskim lotnisku sympatycy przygotowali dla powracającej gwiazdy mnóstwo kwiatów i prosili o autografy. Całemu zamieszaniu uważnie przyglądały się obiektywy kamer.  Maja Chwalińska mocno się jednak spieszyła. Błyskawicznie skierowała się do wyznaczonego wyjścia, gdzie czekał już na nią czarny van. 

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Maja Chwalińska, przylot
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MAJA CHWALIŃSKA PRZEGRYWA W FINALE ROLANDA GARROSA
MAJA CHWALIŃSKA