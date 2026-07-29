Bianka Radzanowska w Miss Polski 2026. Kim jest finalistka, która marzy o pracy w chmurach?

Od szkolnych akademii po wybiegi w Mediolanie

Bianka to absolwentka liceum o profilu dwujęzycznym, która bardzo wcześnie odkryła, że wystąpienia publiczne to jej prawdziwy żywioł. Zamiast jednak skupiać się wyłącznie na sobie, od lat z pasją angażowała się w wolontariat, prężnie działając w strukturach Caritasu oraz Polskiego Czerwonego Krzyża. Doświadczenie, które zdobyła jako prowadząca liczne uroczystości szkolne, ukształtowało w niej odwagę i swobodę, tak bardzo potrzebną w dorosłym życiu.

Choć ma zaledwie dziewiętnaście lat, ambitna mieszkanka Działdowa intensywnie rozwija karierę przed obiektywem i może już pochwalić się pierwszym lukratywnym kontraktem w światowej stolicy mody – Mediolanie. Modeling to jednak dla niej zaledwie przystanek na zawodowej drodze. Jej największym pragnieniem jest praca w roli stewardesy – profesji, która w jej opinii idealnie łączy możliwość ciągłego podróżowania, bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem oraz odpowiedzialność. Ponadto, jak sama przyznaje, po cichu śni również o wejściu na deski teatru i sprawdzeniu swoich sił w aktorstwie.

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Wrażliwość na ludzkie problemy i nieoczekiwana pasja

Jako nowoczesna, w pełni świadoma swoich celów kobieta, finalistka Miss Polski 2026 z Warmii i Mazur nie ucieka od trudnych, społecznych wyzwań. Obecnie pracuje nad autorskim projektem „Po Twojej Stronie”, który ma stanowić bezpieczną przystań i realne wsparcie dla młodych ludzi mierzących się z poczuciem osamotnienia i zagubienia. Tematyka zdrowia psychicznego młodzieży jest jej wyjątkowo bliska z racji własnych życiowych doświadczeń. To właśnie z tej dojrzałości zrodziło się jej życiowe motto: Niech twój uśmiech zmienia świat, a nie świat twój uśmiech.

Gdy gasną światła aparatów i reflektorów, 19-latka oddaje się niezwykle wyciszającej i zaskakującej pasji. Od najmłodszych lat zafascynowana jest behawiorystyką i zachowaniem psów. Swoje wolne chwile poświęca na wnikliwe obserwowanie czworonogów, naukę ich naturalnej komunikacji oraz budowanie z nimi trwałych relacji opartych na zaufaniu. To właśnie ta spokojniejsza strona jej charakteru dobitnie pokazuje, jak bardzo ceni sobie równowagę w dzisiejszym, przebodźcowanym świecie.

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Scena, która daje energię do działania

Dla dziewiętnastolatki start w prestiżowym konkursie piękności to znacznie więcej niż tylko okazja do zaprezentowania aparycji. Konkurs Miss Polski przeszedł ogromną ewolucję, a kandydatki takie jak Bianka Radzanowska stanowią dowód na to, że dzisiejsza korona to przede wszystkim symbol wewnętrznej siły, szerokich horyzontów i chęci wprowadzania realnych, pozytywnych zmian w swoim otoczeniu. Z każdym kolejnym wyzwaniem reprezentantka Działdowa udowadnia, że doskonale wie, w jakim kierunku zmierza jej przyszłość i nie zamierza zwalniać tempa.

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Kto zdobędzie koronę i tytuł nowej Miss Polski 2026?

Droga do wyłonienia najpiękniejszej Polki powoli zbliża się do wielkiego finału, a emocje wokół całego Festiwalu Piękna 2026 sięgają zenitu. Już wkrótce przekonamy się, czy charyzma, merytoryczne zaplecze i zaangażowanie społeczne Bianki Radzanowskiej zapewnią jej najwyższe laury i uznanie w oczach wymagającego jury.

Wielki finał 37. edycji konkursu Miss Polski zaplanowano na niedzielę, 2 sierpnia 2026 roku w malowniczym Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Transmisję na żywo będzie można śledzić na antenie Telewizji Polsat punktualnie od godziny 19:55. O nową, zjawiskową koronę i nagrodę główną w wysokości 100 000 zł powalczą 24 finalistki. Imponującą galę, wyreżyserowaną przez Joannę Majorkiewicz z widowiskową choreografią Anny Bubnowskiej, poprowadzi zgrany duet: Agnieszka Hyży oraz Ilona Krawczyńska. Na scenie, dbając o unikalną oprawę muzyczną, wystąpią między innymi Cleo, Tatiana Okupnik, Antek Smykiewicz i chór Sound'n'Grace. W prestiżowym jury zasiądą m.in. Ida Nowakowska oraz nowo wybrani Miss i Mister Supranational 2026, a wieczór zwieńczy wzruszający moment, w którym ustępująca Miss Polski 2025, Oliwia Mikulska, oficjalnie przekaże tytuł swojej następczyni.

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