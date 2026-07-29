Jedna łyżeczka w zupełności wystarczy. Twój dżem będzie gęsty jak nigdy

Latem chętnie robimy przetwory z owoców, w tym dżemy.

Niestety, dżemy często wychodzą rzadkie, wtedy szukamy sposobu na ich zagęszczenie.

Istnieje naturalny produkt, który w mig zagęści nasz dżem.

Podczas gotowania dżemów często pojawia się jednak ten sam problem - masa owocowa pozostaje zbyt rzadka i mimo długiego gotowania nie chce odpowiednio zgęstnieć. W takiej sytuacji wiele osób sięga po żelatynę albo gotowe mieszanki typu Żelfix, które zawierają substancje żelujące i pozwalają szybko uzyskać pożądaną konsystencję. Choć są wygodne, nie każdy chce ich używać, zwłaszcza jeśli zależy mu na możliwie prostym i naturalnym składzie domowych przetworów.

Dżem truskawkowy bez konserwantów

Rzadki dżem to już nie problem. Ten naturalny składnik zagęści go w mig

Warto wiedzieć, że istnieje roślinna alternatywa, która doskonale sprawdza się przy zagęszczaniu dżemów - agar-agar. To naturalny zagęstnik pozyskiwany z krasnorostów, które występują głównie u wybrzeży Japonii. Nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego, dlatego jest chętnie wybierany przez wegan i osoby ograniczające produkty odzwierzęce. Agar ma bardzo dużą siłę żelowania, dzięki czemu wystarczy niewielka ilość, by dżem uzyskał odpowiednią gęstość.

Stosowanie agaru jest proste. Proszek należy najpierw rozpuścić w niewielkiej ilości zimnej wody, a następnie dodać do gorącej masy owocowej i gotować przez około 1-2 minuty. Pełne żelowanie następuje po ostudzeniu, dlatego dżem może wydawać się rzadki zaraz po zdjęciu z ognia. W przeciwieństwie do żelatyny agar dobrze znosi gotowanie i wysoką temperaturę, co czyni go szczególnie wygodnym przy przygotowywaniu przetworów.

Naturalny zagęstnik nie zmienia smaku owoców i pozwala zachować ich aromat. Dzięki temu dżem smakuje bardziej owocowo. Wystarczą owoce, cukier i odrobina agaru, by przygotować gęsty, domowy dżem bez sztucznych dodatków.

Warto się zaopatrzyć w agar-agar zanim zabierzemy się za robienie przetworów. To prosty, naturalny i roślinny sposób na idealnie gęste dżemy, które pozwolą zamknąć smak lata w słoikach na długie miesiące.

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