Tak w "Na Wspólnej" pożegnają Marię Ziębę. Umrze w objęciach męża. Mamy kadry z pogrzebu

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-07-29 17:20

Fani serialu "Na Wspólnej" muszą przygotować się na jeden z najbardziej wzruszających momentów w historii produkcji. Zbliża się czas ostatecznego pożegnania z Marią Ziębą, graną przez nieodżałowaną Bożenę Dykiel. W uroczystościach pogrzebowych wezmą udział nie tylko najbliżsi bohaterki, ale wszystkie najważniejsze postacie serialu! Włodek nie zdoła ukryć ogromnego żalu po stracie żony, nad jej urną uroni prawdziwe łzy! Zobacz nasze zdjęcia z tej uroczystości.

Znakomita aktorka Bożena Dykiel odeszła z tego świata 12 lutego 2026 roku. Jej pogrzeb, który miał miejsce 25 lutego na warszawskich Powązkach, przyciągnął niezliczone rzesze ludzi pragnących oddać hołd prawdziwej gwieździe. Teraz z kolei miłośnicy serialu "Na Wspólnej" zasiądą przed ekranami telewizorów, by po raz ostatni zobaczyć wykreowaną przez nią Marię Ziębę. Emisja odcinków z jej pożegnaniem zaplanowana jest na 10 i 24 sierpnia 2026 roku.

Uśmiechnięta Bożena Dykiel. Na miniaturze urna i portret Marii Zięby z Na Wspólnej. O pogrzebie przeczytasz na Eska.
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W związku z odejściem wybitnej aktorki Bożeny Dykiel twórcy serialu "Na Wspólnej" musieli podjąć decyzję o uśmierceniu granej przez nią postaci, Marii Zięby. Należy przypomnieć, że aktorka przez przeszło 20 lat wcielała się w tę lubianą przez widzów i niezwykle ważną dla całej fabuły rolę.

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Dramat na pokładzie. Ostatnie chwile Marii Zięby w "Na Wspólnej"

Według informacji przekazanych przez serwis AKPA, specjalizujący się m.in. w programach telewizyjnych, tragiczne wydarzenia - śmierć Marii Zięby w samolocie - zostaną przedstawione w 4260. odcinku "Na Wspólnej". Epizod ten zostanie wyemitowany na antenie stacji TVN w poniedziałek, 10 sierpnia 2026 roku.

Maria i Włodek wracają z Hiszpanii, a bliscy szykują im uroczyste powitanie. Gdy rodzina jedzie na lotnisko, w samolocie rozgrywa się dramat. Podczas silnych turbulencji Maria dostaje ataku serca. Obecna na pokładzie lekarka natychmiast rozpoczyna reanimację.

- czytamy w oficjalnym opisie udostępnionym przez agencję AKPA.

Ujawniamy, że bezpośrednią przyczyną tego dramatu okaże się ogromny stres z powodu turbulencji samolotu, z którym Maria Zięba po prostu sobie nie poradzi. Uwielbiana bohaterka Bożeny Dykiel dozna rozległego zawału serca. Mimo szybkiej reakcji i natychmiast podjętej akcji reanimacyjnej na pokładzie samolotu nie uda się uratować jej życia. Maria Zięba odejdzie z tego świata jeszcze zanim samolot zdąży wylądować.

Ostatnie pożegnanie Marii Zięby. Wzruszający pogrzeb w "Na Wspólnej"

Dwa tygodnie po tych tragicznych wydarzeniach, w poniedziałek 24 sierpnia 2026 roku, widzowie stacji TVN będą świadkami pogrzebu Marii Zięby. W 4268. odcinku "Na Wspólnej" rodzina i znajomi zgromadzą się na mszy żałobnej, by pożegnać zmarłą, a następnie będą uczestniczyć w złożeniu jej urny do grobu. Na miłośników serialu czekają niezwykle poruszające chwile! Zdjęcia z ceremonii pogrzebowej Marii Zięby są już dostępne do obejrzenia w przygotowanej przez nas specjalnej galerii!

Za organizację uroczystości pogrzebowych bohaterki odgrywanej przez Bożenę Dykiel odpowiedzialny będzie jej syn, Bogdan, w którego postać wciela się Wojciech Brzeziński. W ostatnim pożegnaniu wezmą udział niemal wszyscy kluczowi bohaterowie serialu, którzy na przestrzeni lat byli związani z rodziną Ziębów. Dla sympatyków tej telewizyjnej produkcji będzie to z pewnością niezwykle wzruszająca i pełna symboliki scena.

Włodek zaleje się łzami na cmentarzu po stracie Marii Zięby

Najtrudniejsze emocjonalnie sceny rozegrają się na samym cmentarzu. Włodek Zięba nie zdoła powstrzymać ogarniającego go żalu i ulegnie całkowitemu załamaniu. Ogromna rozpacz męża zmarłej głęboko poruszy wszystkich uczestników pogrzebu, a łzy napłyną do oczu również jego córkom i pozostałym zgromadzonym żałobnikom.

W tych trudnych chwilach wielkim wsparciem dla Włodka będzie Żaneta (w tej roli Anna Guzik), która jak nikt inny potrafi zrozumieć jego cierpienie. Sama bowiem od wielu lat boryka się z tragedią zaginięcia swojego męża Grześka (granego przez Leszka Lichotę), który jest synem zmarłej Marii. Chociaż niektórzy fani mogliby liczyć na niespodziewany powrót Grzegorza z okazji pogrzebu matki, twórcy serialu nie zaplanowali takiego rozwiązania fabularnego. Uroczystość dobiegnie końca bez jego udziału, zostawiając najbliższych z nieutulonym żalem i poczuciem wielkiej straty.

Nowa postać w życiu Włodka. Edyta Jungowska w "Na Wspólnej"

Wśród tego przytłaczającego smutku pojawi się jednak iskierka nadziei. Jak udało nam się dowiedzieć, w tym samym samolocie, w którym Włodek Zięba straci ukochaną żonę, pozna on również kobietę mogącą znacząco wpłynąć na jego dalsze losy po tej ogromnej stracie. W rolę tę wcieli się znana i ceniona aktorka, Edyta Jungowska. Kreowana przez nią postać, Dorota Zakrzewska, będzie uczestniczyć w pogrzebie Marii i przekaże owdowiałemu Włodkowi pewną pamiątkę po jego zmarłej żonie.

Bez wątpienia 4260. odcinek "Na Wspólnej" na stałe zapisze się w historii tego popularnego serialu. Wszyscy bohaterowie wspólnie oddadzą hołd postaci granej przez wspaniałą i niezapomnianą Bożenę Dykiel. Jednocześnie widzowie zostaną zapoznani z nową bohaterką, graną przez Edytę Jungowską, która z pewnością zagości w produkcji na dłuższy czas.

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Tak wyglądał pogrzeb Bożeny Dykiel
na wspólnej