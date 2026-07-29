Tak w "Na Wspólnej" pożegnają Marię Ziębę. Umrze w objęciach męża. Mamy kadry z pogrzebu

Znakomita aktorka Bożena Dykiel odeszła z tego świata 12 lutego 2026 roku. Jej pogrzeb, który miał miejsce 25 lutego na warszawskich Powązkach, przyciągnął niezliczone rzesze ludzi pragnących oddać hołd prawdziwej gwieździe. Teraz z kolei miłośnicy serialu "Na Wspólnej" zasiądą przed ekranami telewizorów, by po raz ostatni zobaczyć wykreowaną przez nią Marię Ziębę. Emisja odcinków z jej pożegnaniem zaplanowana jest na 10 i 24 sierpnia 2026 roku.

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W związku z odejściem wybitnej aktorki Bożeny Dykiel twórcy serialu "Na Wspólnej" musieli podjąć decyzję o uśmierceniu granej przez nią postaci, Marii Zięby. Należy przypomnieć, że aktorka przez przeszło 20 lat wcielała się w tę lubianą przez widzów i niezwykle ważną dla całej fabuły rolę.

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Dramat na pokładzie. Ostatnie chwile Marii Zięby w "Na Wspólnej"

Według informacji przekazanych przez serwis AKPA, specjalizujący się m.in. w programach telewizyjnych, tragiczne wydarzenia - śmierć Marii Zięby w samolocie - zostaną przedstawione w 4260. odcinku "Na Wspólnej". Epizod ten zostanie wyemitowany na antenie stacji TVN w poniedziałek, 10 sierpnia 2026 roku.

Maria i Włodek wracają z Hiszpanii, a bliscy szykują im uroczyste powitanie. Gdy rodzina jedzie na lotnisko, w samolocie rozgrywa się dramat. Podczas silnych turbulencji Maria dostaje ataku serca. Obecna na pokładzie lekarka natychmiast rozpoczyna reanimację.

- czytamy w oficjalnym opisie udostępnionym przez agencję AKPA.

Ujawniamy, że bezpośrednią przyczyną tego dramatu okaże się ogromny stres z powodu turbulencji samolotu, z którym Maria Zięba po prostu sobie nie poradzi. Uwielbiana bohaterka Bożeny Dykiel dozna rozległego zawału serca. Mimo szybkiej reakcji i natychmiast podjętej akcji reanimacyjnej na pokładzie samolotu nie uda się uratować jej życia. Maria Zięba odejdzie z tego świata jeszcze zanim samolot zdąży wylądować.

Ostatnie pożegnanie Marii Zięby. Wzruszający pogrzeb w "Na Wspólnej"

Dwa tygodnie po tych tragicznych wydarzeniach, w poniedziałek 24 sierpnia 2026 roku, widzowie stacji TVN będą świadkami pogrzebu Marii Zięby. W 4268. odcinku "Na Wspólnej" rodzina i znajomi zgromadzą się na mszy żałobnej, by pożegnać zmarłą, a następnie będą uczestniczyć w złożeniu jej urny do grobu. Na miłośników serialu czekają niezwykle poruszające chwile! Zdjęcia z ceremonii pogrzebowej Marii Zięby są już dostępne do obejrzenia w przygotowanej przez nas specjalnej galerii!

Za organizację uroczystości pogrzebowych bohaterki odgrywanej przez Bożenę Dykiel odpowiedzialny będzie jej syn, Bogdan, w którego postać wciela się Wojciech Brzeziński. W ostatnim pożegnaniu wezmą udział niemal wszyscy kluczowi bohaterowie serialu, którzy na przestrzeni lat byli związani z rodziną Ziębów. Dla sympatyków tej telewizyjnej produkcji będzie to z pewnością niezwykle wzruszająca i pełna symboliki scena.

Włodek zaleje się łzami na cmentarzu po stracie Marii Zięby

Najtrudniejsze emocjonalnie sceny rozegrają się na samym cmentarzu. Włodek Zięba nie zdoła powstrzymać ogarniającego go żalu i ulegnie całkowitemu załamaniu. Ogromna rozpacz męża zmarłej głęboko poruszy wszystkich uczestników pogrzebu, a łzy napłyną do oczu również jego córkom i pozostałym zgromadzonym żałobnikom.

W tych trudnych chwilach wielkim wsparciem dla Włodka będzie Żaneta (w tej roli Anna Guzik), która jak nikt inny potrafi zrozumieć jego cierpienie. Sama bowiem od wielu lat boryka się z tragedią zaginięcia swojego męża Grześka (granego przez Leszka Lichotę), który jest synem zmarłej Marii. Chociaż niektórzy fani mogliby liczyć na niespodziewany powrót Grzegorza z okazji pogrzebu matki, twórcy serialu nie zaplanowali takiego rozwiązania fabularnego. Uroczystość dobiegnie końca bez jego udziału, zostawiając najbliższych z nieutulonym żalem i poczuciem wielkiej straty.

Nowa postać w życiu Włodka. Edyta Jungowska w "Na Wspólnej"

Wśród tego przytłaczającego smutku pojawi się jednak iskierka nadziei. Jak udało nam się dowiedzieć, w tym samym samolocie, w którym Włodek Zięba straci ukochaną żonę, pozna on również kobietę mogącą znacząco wpłynąć na jego dalsze losy po tej ogromnej stracie. W rolę tę wcieli się znana i ceniona aktorka, Edyta Jungowska. Kreowana przez nią postać, Dorota Zakrzewska, będzie uczestniczyć w pogrzebie Marii i przekaże owdowiałemu Włodkowi pewną pamiątkę po jego zmarłej żonie.

Bez wątpienia 4260. odcinek "Na Wspólnej" na stałe zapisze się w historii tego popularnego serialu. Wszyscy bohaterowie wspólnie oddadzą hołd postaci granej przez wspaniałą i niezapomnianą Bożenę Dykiel. Jednocześnie widzowie zostaną zapoznani z nową bohaterką, graną przez Edytę Jungowską, która z pewnością zagości w produkcji na dłuższy czas.

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