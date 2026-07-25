Kim jest Julia Flach? Finalistka Miss Polski 2026 kultywuje piękną tradycję

Od nieśmiałej nastolatki do charyzmatycznej artystki scenicznej

Dla Julii Flach scena to bez wątpienia drugi dom. Pochodząca z Radzionkowa dwudziestotrzylatka od dziesiątego roku życia rozwija swój talent w Zespole Pieśni i Tańca "Mały Śląsk", z dumą promując polską kulturę ludową podczas koncertów w kraju i za granicą. Choć dziś zachwyca pewnością siebie, jej początki w profesjonalnej rewii tańca "Maraquja Show" wyglądały nieco inaczej. Dołączyła do grupy jako nieśmiała dziewiętnastolatka, ale cztery lata intensywnej pracy wykształciły w niej pełen profesjonalizm i pomogły skutecznie pokonać własne kompleksy.

Sceniczna ekspresja idzie w jej przypadku w parze z solidną edukacją i precyzyjnymi planami na życie. Reprezentantka województwa śląskiego, która w tym roku zdobyła również prestiżowy tytuł Miss Śląska 2026, na co dzień studiuje zarządzanie sportem na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Mocno fascynuje ją świat dziennikarstwa sportowego oraz mediów. W przyszłości planuje połączyć zdobytą wiedzę uniwersytecką z artystycznym doświadczeniem, otwierając własną działalność związaną z tańcem i szeroko pojętą pracą sceniczną.

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Zarządzanie projektami i wolność w blasku reflektorów

Młoda Ślązaczka ma już na swoim koncie imponujące sukcesy organizacyjne, które wykraczają daleko poza rolę samej wykonawczyni. Swoje umiejętności menedżerskie sprawdziła w praktyce, przygotowując od zera profesjonalny, dwugodzinny koncert w renomowanej sali widowiskowej. Finalistka Miss Polski samodzielnie dopięła absolutnie wszystkie szczegóły przedsięwzięcia: odpowiadała za napisanie scenariusza, przygotowanie skomplikowanych układów choreograficznych oraz dobór odpowiednich strojów. Taka ogromna samodzielność udowadnia, że świetnie odnajduje się w roli kreatywnej liderki.

Kiedy jednak nadchodzi czas samego występu przed publicznością, u ambitnej finalistki na pierwszy plan wysuwają się czyste emocje. Kandydatka z przekonaniem podkreśla, że wychodząc w światło reflektorów, całkowicie zapomina o otaczającym ją świecie. Z tych ulotnych chwil czerpie ogromną siłę, czując się prawdziwie wolna, silna i w stu procentach sobą. To właśnie ów naturalny autentyzm sprawia, że jej sceniczne kreacje przyciągają uwagę jurorów oraz budzą niezwykłą sympatię widzów.

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Nowoczesne spojrzenie na wieloletnią tradycję

Postawa dwudziestotrzylatki to doskonały przykład na to, jak umiejętnie czerpać z klasycznych korzeni, jednocześnie kreując własną, odważną ścieżkę kariery. Wieloletnie zaangażowanie w regionalny folklor ukształtowało w niej ogromną wrażliwość na lokalną kulturę i zaszczepiło szacunek do rzetelnej, zespołowej pracy. Kultywowanie polskiej tradycji nie przeszkadza jej w budowaniu dynamicznej przyszłości, a jej konsekwencja pokazuje, że marzenia poparte edukacją i pracowitością można zamieniać w wymierne sukcesy.

Czy korona zawiśnie na Śląsku? Decydujące starcie w Nowym Sączu

Przed Julią Flach oraz pozostałymi 23 wspaniałymi kandydatkami absolutnie kluczowy moment tego lata. Wielki finał 37. edycji prestiżowego konkursu Miss Polski odbędzie się już w niedzielę, 2 sierpnia 2026 roku, w urokliwym Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. To właśnie tam, w ramach hucznie obchodzonego Festiwalu Piękna 2026, finalistki staną do ostatecznej rywalizacji o koronę i cenną nagrodę główną w wysokości 100 000 złotych. Multimedialna relacja na żywo wystartuje punktualnie o godzinie 19:55 na antenie Telewizji Polsat, a widzów przez cały pełen emocji wieczór poprowadzi doświadczony, kobiecy duet – Agnieszka Hyży oraz Ilona Krawczyńska. Gospodynie wspierać będą wielkie gwiazdy polskiej sceny, takie jak Cleo, Tatiana Okupnik, Antek Smykiewicz oraz formacja Sound'n'Grace.

Wybór nowej królowej piękności spocznie w rękach doborowego jury. Zasili je między innymi charyzmatyczna Ida Nowakowska, jak i świeżo ukoronowani triumfatorzy konkursów Miss i Mister Supranational 2026. O wizualną doskonałość wydarzenia zadba reżyserka Joanna Majorkiewicz, z kolei zapierające dech w piersiach układy choreograficzne przygotowuje znana ekspertka Anna Bubnowska. Punktem kulminacyjnym będzie bez wątpienia wzruszający moment, w którym ustępująca Miss Polski 2025, Oliwia Mikulska, uroczyście nałoży koronę na głowę swojej następczyni. Czy to wywodząca się z Radzionkowa tancerka zostanie nową, najważniejszą ikoną urody w Polsce? Przekonamy się wkrótce.

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