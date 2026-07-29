Kim są GirlZ, które podbijają TikToka? Zaśpiewały już ze Steczkowską i Tribbsem! Internauci mają swoje podejrzenia

Od kilku dni nazwa GirlZ jest na ustach wszystkich użytkowników popularnej platformy. Zasięgi rosną w lawinowym tempie, a każdy kolejny materiał staje się viralem. Co intrygujące, twórcy projektu konsekwentnie utrzymują swoją tożsamość w tajemnicy, co tylko podsyca gorączkę spekulacji. Internauci, zafascynowani zjawiskiem, na własną rękę próbują rozwikłać zagadkę, analizując każdy szczegół publikowanych treści.

Gwiazdy i influencerzy w tajemniczym projekcie

Mimo braku oficjalnych informacji, GirlZ nie oszczędza na produkcjach. Na ich profilu pojawiają się nagrania z udziałem uznanych artystów, takich jak Justyna Steczkowska czy Tribbs. Nie brakuje również popularnych twórców internetowych, m.in. HiHani, Faustyny oraz ekipy Baza. Dodatkowo, materiały te są chętnie udostępniane przez znanych influencerów, co nadaje projektowi wiarygodności i ogromnego zasięgu, jednocześnie zwiększając apetyt na poznanie prawdy. Na ten moment wiadomo jedynie, że GirlZ to nowy girlsband, który regularnie publikuje materiały w mediach społecznościowych. Cała reszta pozostaje owiana tajemnicą, co sprawia, że zainteresowanie projektem rośnie z dnia na dzień. Internauci mają jednak swoje podejrzenia!

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Julia Żugaj czy Friz? Internauci mają swoje teorie

Kto kryje się za tajemniczym girlsbandem? To pytanie zadają sobie tysiące internautów. Najczęściej powtarzającą się teorią jest ta, że za GirlZ stoi Julia Żugaj, która rzekomo poszukuje swojej następczyni i wkrótce ma ogłosić swój wybór. Inni z kolei stawiają na Friza, znanego z niestandardowych i zaskakujących akcji w internecie, który niejednokrotnie udowodnił, że potrafi wywołać medialną burzę.

Kim są GirlZ?

Twórcy GirlZ na razie pozostają niewzruszeni na wszelkie spekulacje, nie odnosząc się do żadnej z nich. Ta strategia tylko potęguje zainteresowanie i sprawia, że każdy kolejny post jest analizowany pod kątem ukrytych wskazówek. Jedno jest pewne - GirlZ to jedna z najbardziej intrygujących premier ostatnich tygodni w polskim internecie. Czy wkrótce poznamy tożsamość tajemniczych dziewczyn i dowiemy się, kto stoi za tym viralowym sukcesem? Internauci z niecierpliwością czekają na rozwiązanie zagadki.