Dzieci Cindy Crawford i Richarda Gere'a na jednym ekranie. Zaskakujące spotkanie po latach

Kaia Gerber i Homer Gere grają razem w produkcji "The Shards"

Świat amerykańskiego filmu i mody bardzo często opiera się na więzach krwi. Potomkowie wielkich gwiazd niezwykle chętnie wkraczają do branży rozrywkowej. Część z nich wykazuje autentyczne zdolności artystyczne, podczas gdy pozostali bazują głównie na rozpoznawalności swoich przodków. Na wybiegach oraz imprezach branżowych od dłuższego czasu triumfy święci dwudziestoczteroletnia Kaia Gerber. Młoda celebrytka łudząco przypomina z wyglądu swoją sześćdziesięcioletnią matkę Cindy Crawford.

Dziedziczka modelingowego imperium postawiła swoje pierwsze kroki w tej branży w wieku zaledwie dziesięciu lat. Równo pół dekady później zaliczyła swój premierowy występ w produkcji kinowej, natomiast od 2017 roku regularnie chodzi po najważniejszych wybiegach modowych. Prasa rozpisuje się o Gerber nie tylko ze względu na jej doskonałą prezencję, ale również z uwagi na zawirowania w życiu prywatnym. W przeszłości medialne nagłówki opisywały jej relacje uczuciowe z popularnymi aktorami, w tym z trzydziestoczteroletnim Austinem Butlerem oraz dwudziestodziewięcioletnim Jacobem Elordim.

Młoda celebrytka zaangażowała się ostatnio w promocję nowej produkcji telewizyjnej pod tytułem "The Shards", gdzie powierzono jej jedną z pierwszoplanowych ról. Uwagę fotoreporterów podczas uroczystej premiery przykuł fakt, że pozowała ona na ściance w towarzystwie dwudziestosześcioletniego Homera Gere'a. Ich wspólna obecność na czerwonym dywanie wzbudziła gigantyczną sensację w środowisku. Wynika to bezpośrednio z historii ich znanych rodziców. Pod koniec ubiegłego stulecia Cindy Crawford oraz siedemdziesięciosześcioletni obecnie Richard Gere stanowili bez wątpienia jedną z najbardziej podziwianych par w całej amerykańskiej branży rozrywkowej.

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Krótkie małżeństwo Cindy Crawford z Richardem Gere'em

Popularny gwiazdor kina i o siedemnaście lat młodsza modelka wpadli na siebie w 1987 roku, a zaledwie cztery lata później wzięli ślub w Las Vegas. Nowożeńcy błyskawicznie zdobyli serca przedstawicieli ówczesnych mediów. W ostatniej dekadzie dwudziestego wieku oboje znajdowali się na absolutnym szczycie popularności, co bezpośrednio przekładało się na chroniczny brak czasu na wspólne życie. Z biegiem miesięcy zaczęli coraz dotkliwiej odczuwać dzielącą ich różnicę wieku. Ostatecznie ich gorąca relacja zakończyła się rozwodem po zaledwie czterech latach formalnego związku.

Słynna modelka w 1998 roku stanęła na ślubnym kobiercu z Rande Gerberem, z którym zbudowała trwałą relację i doczekała się stabilnej rodziny. Para wspólnie wychowuje córkę Kaię oraz urodzonego w 1999 roku syna Presleya. Życie uczuciowe Richarda Gere'a było nieco bardziej burzliwe, ponieważ aktor jeszcze dwukrotnie ślubował miłość. Jego drugą żoną została sześćdziesięciopięcioletnia dziś Carey Lowell, która wydała na świat ich syna Homera, jednak i ten związek ostatecznie się rozpadł. W 2018 roku gwiazdor ożenił się z czterdziestotrzyletnią Alejandrą Silvą. Z młodszą o przeszło trzy dekady aktywistką wychowuje wspólnie dwóch małych synów.

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