Jan Urban zostanie zwolniony? Cezary Kulesza przerywa milczenie w sprawie selekcjonera

Zaraz po przegranych barażach ze Szwecją, które zamknęły Polakom drogę na mistrzostwa świata w 2026 roku, Cezary Kulesza zapewnił o dalszej współpracy z Janem Urbanem. Zgodnie z zapowiedziami prezesa PZPN, szkoleniowiec miał poprowadzić kadrę narodową w nadchodzącej Lidze Narodów. Obecnie jednak pozycja trenera wydaje się znacznie słabsza. Według ustaleń "Przeglądu Sportowego", przyszłość Jana Urbana stoi pod dużym znakiem zapytania, a najbliższy czas będzie decydujący dla losów reprezentacji Polski.

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- Słyszę, że jest bardzo mocna grupa, której nie podoba się obecny selekcjoner - stwierdził kilkanaście dni temu Zbigniew Boniek.

Słowa Zbigniewa Bońka, które padły niedawno w programie "Prawda Futbolu", prowokują do pytań o przyszłość selekcjonera. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jesienne zmagania w Lidze Narodów UEFA zdecydują o posadzie Jana Urbana. Biało-Czerwoni zmierzą się w grupie z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią, a pierwsze spotkania zaplanowano na końcówkę września.

Plotki o rzekomym zwolnieniu Jana Urbana postanowił skomentować sam Cezary Kulesza. W wywiadzie udzielonym portalowi WP SportoweFakty sternik polskiej piłki jasno określił status obecnego selekcjonera.

- Przypominam, że tuż po końcowym gwizdku meczu barażowego ze Szwecją osobiście podjąłem decyzję, że chcemy dalej współpracować z Janem Urbanem. Spekulacje na temat zmiany na stanowisku selekcjonera są nieuzasadnione. Wierzę, że Jan Urban będzie osiągał sukcesy z naszą reprezentacją. Oczywiście wyniki są najważniejsze i ostatecznie to one decydują o przyszłości każdego trenera