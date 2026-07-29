Nie żyje Jarosław Jechorek. Jakie sukcesy odnosił słynny reprezentant Polski?

Jakie sukcesy klubowe odnosił Jarosław Jechorek?

Mierzący 208 centymetrów wzrostu sportowiec był wychowankiem Lecha Poznań, z którym święcił największe triumfy podczas swojej wieloletniej kariery. Wybitny koszykarz czterokrotnie sięgnął po mistrzostwo Polski w latach 1983-1984 oraz 1989-1990. W 1984 roku wywalczył również krajowy puchar, stając się jednym z najlepszych graczy w kraju. Ponadto w 1989 roku dotarł z poznańskim zespołem do elitarnej ósemki Pucharu Europy Mistrzów Krajowych.

Łącznie utalentowany zawodnik zdobył dziesięć medali mistrzostw kraju, wliczając w to dwa krążki wywalczone w barwach Śląska Wrocław. W sezonie 1989/90 został uznany za najlepszego gracza krajowej ekstraklasy, co było potwierdzeniem jego doskonałej dyspozycji. Trzykrotnie znalazł się również w najlepszej piątce rozgrywek w latach 1983, 1989 oraz 1990. Na późniejszym etapie kariery reprezentował inne poznańskie kluby, między innymi 10,5 Basket Club, Black Jack oraz Alpen Gold.

Jak przebiegała reprezentacyjna kariera tego zawodnika?

Sportowiec z Poznania zapisał się w historii dzięki bardzo bogatej karierze w kadrze narodowej, stanowiąc przez lata o jej sile. W barwach reprezentacji Polski rozegrał aż 171 spotkań, podczas których zdobył dla swojej drużyny 1550 punktów. Uczestniczył pięciokrotnie w koszykarskich mistrzostwach Europy w latach 1981, 1983, 1985, 1987 i 1991. Jego najwyższą lokatą na tym prestiżowym turnieju było siódme miejsce, wywalczone trzykrotnie.

Kariera zagraniczna tego gracza przyniosła również przełomowe wydarzenia dla polskiego środowiska koszykarskiego. Na początku lat dziewięćdziesiątych podpisał kontrakt we Francji i z powodzeniem występował w drużynie Roanne. Stał się dzięki temu pierwszym polskim zawodnikiem, któremu udało się zadebiutować i grać w tamtejszej najwyższej klasie rozgrywkowej. Po powrocie do ojczyzny kontynuował występy na lokalnych parkietach aż do ostatecznego zakończenia sportowej drogi.